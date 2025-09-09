Claudia Sheinbaum da 'banderazo' al Tren del Norte: Primera etapa arranca en Nuevo León

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este martes 9 de septiembre de 2025, la mandataria mexicana encabezó el arranque oficial de la construcción del Tren del Norte, un proyecto ferroviario de pasajeros que busca transformar la movilidad en el noreste del país.

De acuerdo con lo expuesto este martes, la obra recorrerá un total de 396 kilómetros entre Saltillo, Coahuila, y Nuevo Laredo, Tamaulipas, con una planeación dividida en cuatro etapas. Durante el evento, Andrés Lajous, director de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, explicó que la infraestructura contará con vías exclusivas que permitirán velocidades de hasta 360 kilómetros por hora.

De igual forma, se proyecta la instalación de estaciones principales, intermedias y de baja demanda para garantizar conectividad en toda la ruta.

Inicia construcción del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo

La primera fase de construcción comenzó este martes en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León, en el sector Unión San Javier, y se extenderá hasta Lampazos de Naranjo. Este tramo inicial abarcará 100 kilómetros e incluirá una estación, además de 15 pasos vehiculares, un viaducto, un paso superior vehicular, 30 puentes ferroviarios y 146 obras de drenaje.

En el arranque de los trabajos estuvieron presentes Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, quienes destacaron la importancia de este tren para mejorar la movilidad regional.

El proyecto contempla en total cuatro etapas. La segunda irá de Saltillo a Santa Catarina con una longitud de 111 kilómetros, la tercera conectará Lampazos de Naranjo con Nuevo Laredo en un tramo de 136 kilómetros, y la cuarta etapa se concentrará en la Zona Metropolitana de Monterrey con 48 kilómetros de vía. Según lo previsto, la velocidad de operación en Nuevo León será de entre 160 y 200 kilómetros por hora.

El gobernador Samuel García señaló que este tren se convertirá en un aliado estratégico para la movilidad en Monterrey, al integrarse con proyectos de infraestructura estatales como las Líneas 4 y 6 del Metro. Además, subrayó que la obra generará empleo y derrama económica para la región, al tiempo que beneficiará a los habitantes con nuevas opciones de transporte.

Por su parte, Andrés Lajous detalló que tan solo en este primer tramo se prevé la generación de alrededor de 18 mil empleos directos e indirectos. Asimismo, se estima que una vez en operación, el tren pueda transportar a cerca de siete millones de pasajeros, lo que representaría un cambio significativo en la manera de conectar a las ciudades del norte del país.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'