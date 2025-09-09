Clima en México HOY martes 9 de septiembre: Conagua alerta LLUVIAS intensas en estos estados

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este martes 9 de septiembre, México presenta un panorama climático complejo y variado, en el que confluyen fenómenos atmosféricos que traerán consigo lluvias de diferente intensidad en gran parte del territorio, además de temperaturas extremas en regiones del norte. Para que tomes las precauciones necesarias, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima y el tiempo íntegro.

Así será el clima en México este martes

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el monzón mexicano, reforzado por una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, será uno de los principales sistemas que favorecerán lluvias muy fuertes en estados del occidente como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

En Durango, se prevén precipitaciones de menor intensidad, mientras que en Sonora, Chihuahua y Baja California Sur se esperan chubascos aislados. En Baja California, las condiciones se limitarán a lluvias ligeras, aunque acompañadas de nubosidad variable.

En el noreste del país, el frente frío número 2 permanece como estacionario y, en interacción con una vaguada en niveles medios de la atmósfera, generará lluvias muy fuertes en Tamaulipas y San Luis Potosí, además de precipitaciones importantes en Nuevo León y chubascos en Coahuila. En esta zona también se esperan rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, lo que podría provocar la caída de ramas, árboles y anuncios publicitarios, así como complicaciones en la movilidad urbana.

Por su parte, en el sureste mexicano, la onda tropical número 31 avanza con rumbo al golfo de Tehuantepec, asociada a una baja presión con potencial de desarrollo ciclónico. Este fenómeno, en combinación con el ingreso de humedad del golfo de México y del mar Caribe, propiciará lluvias intensas en Oaxaca y Chiapas, donde los acumulados podrían provocar deslaves, crecidas de ríos y afectaciones en carreteras.

En estados vecinos como Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, se anticipan precipitaciones muy fuertes, mientras que en Quintana Roo se pronostican lluvias fuertes con actividad eléctrica.

El centro del país tampoco quedará exento de inestabilidad. Entidades como Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México (Edomex), Ciudad de México (CDMX) y Morelos registrarán lluvias fuertes a chubascos, acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Estas condiciones podrían reducir la visibilidad en vialidades principales y complicar el tránsito vehicular en áreas urbanas.

Temperaturas en el país

En cuanto a las temperaturas, el norte del país enfrentará nuevamente un ambiente extremo. En Baja California y Sonora, los termómetros marcarán entre 40 y 45 °C, con sensación térmica aún mayor en zonas urbanas. También se esperan valores elevados, de entre 35 y 40 °C, en Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Veracruz, además de la península de Yucatán. Por otro lado, las sierras de Durango, Estado de México y Puebla registrarán mínimas de entre 0 y 5 °C, lo que refleja los contrastes climáticos que caracterizan esta época del año.

Finalmente, se prevén condiciones de viento y oleaje que también deben ser consideradas. En las costas de Baja California y Baja California Sur, así como en Oaxaca y Chiapas, el oleaje alcanzará entre 1 y 2 metros de altura, mientras que las rachas de viento podrían superar los 60 kilómetros por hora en el noroeste y los 50 kilómetros por hora en estados del noreste y sureste.

Fuente: Tribuna