Lotería Nacional: Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Mayor No. 3986 de HOY martes 9 de septiembre

Ciudad de México.- Hoy es martes y es día de Sorteo Mayor de la Lotería Nacional. ¿Compraste tu cachito? Si la respuesta es sí, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de esta noche de 9 de septiembre. Hoy se celebra el Sorteo Mayor No. 3986, que hace alusión a la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec que tuvo lugar el 13 de septiembre de 1847; sabiendo la importancia de esta fecha, es que la Lotería Nacional dedica este boleto a su conmemoración.

Cabe señalar que la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec tuvo lugar durante la intervención norteamericana, que tenía como encargo lograr expandir su territorio, bajo la demanda de los daños ocasionados con motivo de la Independencia de Texas en 1836. Entre los participantes se recuerda al teniente coronel Felipe Santiago Xicoténcatl, el teniente Juan de la Barrera y los cadetes Francisco Márquez, Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez, Agustín Melgar y Juan Escutia.

RESULTADOS del Sorteo Mayor No. 3986 de hoy 9 de septiembre

Premio Mayor 21 millones de pesos:

52005

Segundo premio 2,550,000 pesos:

01901

Tercer premio 900,000 pesos:

03304

Cuarto premio 240,000 pesos:

21707

Quinto premio 240,000 pesos:

29816

Sexto premio 240,000 pesos:

08807

Séptimo premio 240,000 pesos:

02414

Octavo premio 120,000 pesos:

05363

Noveno premio 120,000 pesos:

06692

Décimo premio 120,000 pesos:

03667

Decimoprimer premio 120,000 pesos:

22673

Decimosegundo premio 120,000 pesos:

57974

¿Cuánto se puede ganar en el Sorteo Mayor?

En el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional, uno de cada tres participantes resulta premiado.

Si compraste las tres series completas, podrías obtener el premio mayor de 21 millones de pesos.

Si adquiriste una sola serie, podrías ganar hasta 7 millones de pesos.

En caso de haber comprado un solo cachito, el premio máximo al que puedes aspirar es de 350 mil pesos.

Toma en cuenta que el costo de un cachito del Sorteo Mayor es de 30 pesos, el costo de una serie (es decir, 20 cachitos) de la Lotería Nacional es de 600 pesos y el costo de las tres series completas (es decir, 60 cachitos) es de 1,800 pesos. El próximo 16 de septiembre no se realizará el Sorteo Mayor, ya que un día (15 de septiembre) antes habrá Sorteo Especial.

