México busca adelantar reapertura de frontera para exportación de ganado: Sheinbaum

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el lunes que su administración mantiene negociaciones con autoridades de Estados Unidos para adelantar la reapertura de la frontera para la exportación de ganado en pie, suspendida desde julio por la proliferación del gusano barrenador en el sureste del país.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) sostiene conversaciones con su contraparte estadounidense para reducir el plazo originalmente planteado por el Gobierno de Estados Unidos, que contempla reactivar las importaciones en noviembre.

Sheinbaum busca adelantar reapertura fronteriza para ganado

La Secretaría de Agricultura de Estados Unidos planteó noviembre, pero Sader está trabajando con ellos (…) para que pueda ser antes", señaló la mandataria.

El cierre de la frontera ha impactado severamente a los ganaderos de entidades del norte como Sonora, Coahuila y Durango, principales exportadores de ganado en pie hacia Estados Unidos, mercado que recibe más de un millón de cabezas de ganado mexicano cada año.

De acuerdo con el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), las pérdidas económicas acumuladas superan los mil 300 millones de dólares, tras la interrupción del envío de al menos 650 mil cabezas de ganado.

Apoyo económico

Ante la afectación, Sheinbaum presentó un plan de respaldo económico que busca mitigar las consecuencias del cierre y al mismo tiempo impulsar la autosuficiencia alimentaria del país.

El programa contempla una inversión de dos mil 181 millones de pesos, de los cuales 600 millones serán aportados directamente por el Gobierno Federal en forma de apoyos no reembolsables. El resto se integrará mediante recursos estatales y créditos para la engorda de animales y la construcción de centros de producción.

Lanzan plan de apoyo para adelantar reapertura de frontera

Esencialmente, es una solicitud que tenían desde hace mucho tiempo. En vez de exportar, se busca que se produzca en México, particularmente ahora con el cierre de la frontera", afirmó Sheinbaum.

La presidenta indicó que el programa comenzará a operar en los próximos días con la entrega de los primeros créditos, y destacó que la intención es fortalecer la producción nacional de carne, reduciendo la dependencia del mercado externo.

Fuente: Tribuna del Yaqui