Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 9 de septiembre en la capital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 9 de septiembre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Esta mañana, a las 07:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, marcharán integrantes de la organización Petroleros y Mexicanos del Sureste desde el Ángel de la Independencia hasta el Palacio Nacional, en la Plaza de la Constitución. Exigen justicia en sus derechos y prestaciones laborales. Se espera que hagan un alto en la Embajada de los Estados Unidos de América y en la Suprema Corte de Justicia.

Asimismo, en punto de las 10:00 horas, en la alcaldía Venustiano Carranza, se encontrarán miembros de No Más Hijos Rehenes, A.C. en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, y tendrán como destino el Senado de la República. En el marco de la conmemoración del Día Internacional Contra las Falsas Denuncias, realizarán la marcha #9S, en defensa de la verdad, la justicia y la dignidad de quienes han sido afectados por acusaciones falsas.

Tráfico en CDMX hoy 9 de septiembre

En cambio, alrededor de las 06:15 horas, en las alcaldías Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, se concentrará el colectivo Hasta Encontrarles CDMX en la estación Chabacano, de las Líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, y en la estación Deportivo 18 de Marzo, de las Líneas 3 y 6 del mismo sistema. Abordarán transporte para continuar con la brigada de búsqueda generalizada de personas desaparecidas en las inmediaciones de la Sierra de Guadalupe.

Finalmente, a las 10:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, se reunirá el colectivo La Comuna 4:20 en el Congreso de la Ciudad de México, Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos y Jardín Luis Pasteur. Serán espacios de consumo regulado para los usuarios de cannabis, así como espacios de diálogo político, con el fin de visibilizar sus demandas, compartir información y fortalecer la presencia comunitaria frente a quienes legislan en la Ciudad de México.

Fuente: Tribuna