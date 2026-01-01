2025 en búsquedas: Google revela qué temas interesaron más a México y al mundo durante todo el año

Ciudad de México.- Cada año, al cierre del mismo, se definen las búsquedas más frecuentes realizadas por los usuarios que navegan en la empresa digital más famosa actualmente, Google. En esta ocasión no fue la excepción y aquí te presentamos los temas que más interesaron no solo a la población en general, sino también a los mexicanos, quienes vivieron un 2025 muy activo, con inquietudes que abarcaron desde el deporte y la cultura pop hasta los avances tecnológicos y un creciente interés por aprender sobre inteligencia artificial.

Lista global

1.- Gemini: Se trata de un modelo de lenguaje de inteligencia artificial de última generación desarrollado por Google AI, considerado un digno sucesor del popular modelo GPT, que comenzó a destacar en 2022 con el lanzamiento de GPT-4. Algo realmente curioso es que, en sus inicios, recibió el nombre de Bard; sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que adoptara la denominación actual en febrero de 2024. Esto demuestra claramente que los modelos de aprendizaje para humanos están evolucionando, y que la IA tendrá un papel cada vez más relevante en el futuro.

2.- Le sigue el partido de cricket entre India e Inglaterra ocurrido en julio pasado. Además, conmovió a la población la trágica muerte del activista conservador Charlie Kirk, quien, según informamos en TRIBUNA, fue asesinado a tiros el 10 de septiembre de 2025 mientras dialogaba con estudiantes de la Universidad del Valle de Utah, ubicada en Orem. Su fallecimiento ocurrió desde un edificio a aproximadamente 130 metros de distancia. El presunto responsable fue identificado como Tyler Robinson, de 22 años.

3.- Otras de las búsquedas más relevantes fueron la Copa Mundial de la FIFA, información sobre Irán, el cierre del Gobierno en Estados Unidos, la elección del papa León XIV y los incendios forestales que afectaron California a inicios de 2025. El deporte, una de las actividades que suele unir a grandes masas, también llamó la atención de los usuarios, quienes mostraron interés por el evento que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Canadá, México y Estados Unidos.

El motor de búsqueda más consultado

Búsquedas más populares en México

Los mexicanos no se quedaron atrás y no solo prestaron atención a temas mencionados previamente, sino también a artistas. Sorprendentemente, a pesar de que se podría pensar que los más consultados fueron Ángela Aguilar y Christian Nodal, esto no ocurrió; en ningún momento ingresaron al listado. Cabe destacar que en nuestro país no suelen ser del agrado del público, debido a que se les acusa de haber iniciado su relación cuando él todavía mantenía un vínculo con la trapera argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu.

#Tendencias | Redes se llenan de comentarios negativos tras canción en inglés de Ángela Aguilar en los Grammy (VIDEO) uD83DuDE24uD83CuDFB6https://t.co/Hg2QmKljGB — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 30, 2025

Temas más buscados en México:

Mundial de Clubes

Gemini

Copa Oro

Copa Mundial de Fútbol Sub-20

Sub-20 Champions League

Beca Rita Cetina

DeepSeek

iPhone 17

Paquita la del Barrio

Canelo vs Crawford

Celebridades de mayor interés:

Florinda Meza

Gilberto Mora

Mariana Botas

Aldo de Nigris

Wendy Guevara

Alejandro Landero

Luka Romero

Olivia Collins

Mar Contreras

Abelito

Personalidades que entraron en el top 10:

Kendrick Lamar

Sergio Ramos

Florinda Meza

James Rodríguez

Gilberto Mora

Roberto Francis Prevost

Enrique Segoviano

Keylor Navas

Mariana Botas

Fuente: Tribuna del Yaqui