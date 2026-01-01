¿Cuánto costará la visa estadounidense y el pasaporte mexicano en 2026?

Ciudad de México.- El aumento a la solicitud de visa americana incluye un nuevo impuesto establecido por el gobierno del presidente Donald Trump, el cual entraría en vigor en 2026. El proceso de solicitud de la visa americana está por sufrir un gran cambio tras el anuncio del aumento de precio para obtener este documento, el cual es clave para poder ingresar a Estados Unidos de manera legal.

Fue el pasado 4 de julio, durante la celebración del Día de Independencia del país americano, que el presidente Donald Trump promulgó el proyecto 'One Big Beautiful Bill Act', el cual establece importantes cambios en los costos de diversos trámites, entre ellos, el del pago de la visa para turistas.

Estados Unidos duplica el costo de la visa americana

Actualmente, la visa de no inmigrante para turismo y negocios (categoría B1/B2) tiene un precio de 185 dólares. Sin embargo, con el nuevo impuesto de 250 dólares, el total a pagar ascenderá a 435 dólares. Esto significa que el costo se duplicará. Al tipo de cambio actual, esta cifra supera los $8,700 pesos.

Este cargo adicional fue añadido por legisladores republicanos y se aplicará a todas las visas de no inmigrante, incluyendo las de turismo, negocios, estudiantes (F-1, F-2), intercambio (J-1, J-2) y profesionales (H-1B, H-4); el objetivo es cubrir gastos administrativos y garantizar que los visitantes respeten las condiciones de su visa.

uD83CuDDFAuD83CuDDF8? Señales claras de que tu visa americana tiene altas probabilidades de ser aprobada en 2026 pic.twitter.com/8WTPlJY6my — Debate (@ELDEBATE) December 25, 2025

Aunque hasta el momento no se ha revelado la fecha exacta de la implementación de este nuevo costo, se tiene previsto que sea para 2026, coincidiendo con el arranque de la Copa Mundial de la FIFA. Aunque no hay detalles claros, se ha planteado la posibilidad de que los 250 dólares del impuesto puedan ser reembolsados en caso de rechazo, siempre y cuando el solicitante compruebe que no planeaba quedarse ilegalmente en el país. No obstante, el procedimiento y requisitos para ese reembolso aún no han sido definidos.

Estados Unidos anuncia nuevas formas de pago y entrega de visa americana

Desde el 14 de julio de 2025, la Embajada de Estados Unidos en México actualizó los métodos de pago de la tarifa de solicitud de visa. Ahora puedes pagar:

En efectivo en Scotiabank o en Banco del Bajío.

Por transferencia SPEI desde cualquier banco.

Además, se aplican nuevos costos para la entrega de visas:

$400 pesos si deseas recibirla en tu domicilio (si la zona está cubierta).

$320 pesos si deseas recogerla en una sucursal de DHL.

Sin embargo, podrás recibir tu visa sin costo si la recoges en un Centro de Atención al Solicitante (CAS) en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Hermosillo, entre otras.

A partir de 01 enero del 2026, nuestros servicios cuentan con nuevos precios, destacando el profesionalismo y confidencialidad.



Visite nuestro sitio https://t.co/BCk3qJs0Xc o contactenos por WhatsApp: 55-30-50-71-90#VisaAmericana #FIFAWorldCup2026 #NewYear2026 pic.twitter.com/lKPQ05z2gl — Expertos en Visas (@ExpertosEnVisas) December 29, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui