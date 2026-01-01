¿Cuántos días de descanso habrá en 2026? Estos son TODOS los días festivos y puentes oficiales

Ciudad de México.- El calendario del 2026 será un poco más favorable para los trabajadores, ya que en el lugar de los tres puentes tradicionales oficiales por el aniversario de la Constitución, el natalicio de Benito Juárez y el aniversario de la Revolución, el próximo año habrá dos adicionales por la posición de los días festivos.

Después de Navidad, prácticamente han terminado los días festivos del 2025, al menos en lo que respecta a los trabajadores. Y, si ya estás planeando el año siguiente, te interesará ver el calendario de puentes y descansos obligatorios del 2026. En total, habrá siete días feriados en México para 2026 y en TRIBUNA te decimos cuáles son para que planees con tiempo.

Así quedan los días feriados y puentes en México en 2026

Calendario de días festivos 2026 para trabajadores

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), el 2026 cuenta con siete días de descanso obligatorio para trabajadores formales. Estos días deben pagarse normalmente, y en caso de laborarlos, aplican pagos especiales.

Estos son los días festivos oficiales en 2026:

1 de enero (jueves): Año Nuevo.

2 de febrero (lunes): Día de la Constitución, trasladado del 5 de febrero.

16 de marzo (lunes): Natalicio de Benito Juárez, trasladado del 21 de marzo.

1 de mayo (viernes): Día del Trabajo.

16 de septiembre (miércoles): Día de la Independencia.

16 de noviembre (lunes): Revolución Mexicana, trasladado del 20 de noviembre.

25 de diciembre (viernes): Navidad.

Gracias a los traslados oficiales, varios de estos días se convierten en fines de semana largos, ideales para viajes cortos o simplemente para desconectarse. Además, en algunos estados podrían sumarse descansos adicionales por elecciones locales u otras disposiciones.

Calendario de días de descanso 2026 de la SEP

Para quienes tienen hijas o hijos en educación básica, el calendario escolar de la SEP marca otros descansos importantes que no siempre coinciden con los días festivos laborales. El ciclo escolar 2025-2026 inició el 25 de agosto de 2025 y concluye el 18 de julio de 2026. Durante ese periodo, estos son los días sin clases más relevantes.

Además de los días festivos oficiales: 1 de enero, 2 de febrero, 16 de marzo, 1 de mayo, 16 de septiembre, 16 de noviembre y 25 de diciembre, cuentan con otros descansos oficiales en el calendario de la SEP:

5 de mayo: Conmemoración de la Batalla de Puebla.

15 de mayo: Día del Maestro.

Consejos Técnicos Escolares (CTE): 30 de enero, 27 de febrero, 27 de marzo, 29 de mayo y 26 de junio. Quedan pendientes los del calendario escolar del 2026-2027 que todavía no se ha confirmado.

Vacaciones de invierno: Del 22 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026.

Vacaciones de Semana Santa: Del 30 de marzo al 10 de abril.

Estos descansos suelen ser clave para organizar permisos laborales, viajes familiares o semanas de home office estratégico.

Calendario escolar 2025-2026

¿Cómo se pagan los días festivos según la LFT?

Uno de los puntos que más dudas genera cada año es el pago de los días festivos. La Ley Federal del Trabajo (LFT) es clara: Los días de descanso obligatorio deben pagarse como cualquier día normal, incluso si no se labora. Si el trabajador debe presentarse a laborar en un día festivo oficial, entonces tiene derecho a recibir su salario normal más el doble, es decir, un pago triple por esa jornada.

Esto aplica sin excepción, independientemente del tipo de contrato, siempre que exista una relación laboral formal. En el caso de los días que no son festivos oficiales, como descansos escolares o Consejos Técnicos, el pago dependerá de los acuerdos internos de cada empresa, ya que la LFT no los contempla como obligatorios.

