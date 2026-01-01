Cuesta de enero: ¿Qué hacer para no ENDEUDARSE al inicio de 2026?

Ciudad de México.- Después de los gastos que representan las fiestas navideñas, los regalos, las vacaciones de invierno, llegó el momento de ponerse a cuenta con las cuentas bancarias, por lo que enero representa un mes complicado para lograr mantenerse al corriente.

La cuesta de enero es un fenómeno económico que ocurre cada año como causa de la inflación, ya que todo incrementa su costo y, al sumarle el gasto desmedido de diciembre, la capacidad de pagar las obligaciones puede ser complicada Aunque es difícil escapar de la cuesta de enero, hay diferentes alternativas que puedes considerar para que tus finanzas no caigan en problemas.

7 tips para enfrentar la cuesta de enero sin endeudarte más

Haz un presupuesto realista: Anota todos tus ingresos y gastos fijos del mes. Identifica en qué puedes reducir gastos y evitar compras impulsivas. Prioriza gastos esenciales: Destina tu dinero primero a alimentación, transporte, renta, servicios básicos y salud. Todo gasto que no sea indispensable puede esperar. Evita usar la tarjeta de crédito sin control: El uso excesivo de tarjetas puede alargar la cuesta de enero durante varios meses. Si ya tienes deudas, procura pagar más del mínimo para reducir intereses. Aprovecha descuentos con cautela: Las rebajas de enero pueden ser tentadoras, pero no siempre significan ahorro. Compra solo lo necesario y compara precios antes de gastar. Reduce gastos hormiga: Pequeños gastos diarios como café, comida fuera de casa o servicios de suscripción pueden sumar una cantidad importante al mes. Planea el ahorro desde enero: Aunque sea una cantidad pequeña, separar un monto para ahorro fortalece la economía familiar y ayuda a prevenir futuras crisis financieras. Considera ingresos extra: Vender artículos que ya no uses, ofrecer servicios temporales o realizar trabajos por encargo puede ayudar a cubrir gastos durante la cuesta de enero.

¡Vence la cuesta de enero 2026 con estos 4 pasos!

No dejes que los gastos de diciembre te frenen.

Toma el control hoy mismo.

Por lo general, la cuesta de enero termina hasta finales del mes de febrero, es decir que la difícil situación económica que se presenta a principios del año se prolongará hasta aproximadamente 60 días. Ante la durabilidad de la situación económica que muchas familias enfrentan, se recomienda también que en 2026 prevengan que aumentará un 13 por ciento el salario mínimo, pero es probable que muchos productos de la canasta básica aumenten su precio.

En algunos casos, ante la inminente cuesta de enero, un préstamo puede ser una herramienta útil, recurriendo a instituciones reconocidas y reguladas. Esto te permitirá solventar gastos importantes de manera responsable, con una meta clara de cuándo y cómo terminarás de pagar.

La cuesta de enero es un fenómeno inevitable que enfrentamos cada año. Sin embargo, con estrategias adecuadas y el respaldo de instituciones que ofrecen opciones como préstamo, es posible superar este reto, organizar tus finanzas y facilitar tus compras para empezar el año con la mayor tranquilidad.

Si en algún momento tienes un tiempo libre, utilízalo para aumentar tus ingresos. Puedes trabajar como freelance en tu área de especialidad, unirte a alguna aplicación de conducción para llevar a otros a su destino, mientras tú ganas dinero; o brindar servicios adicionales a tus vecinos o conocidos, cuidando de sus hijos o paseando a sus mascotas, cuando ellos no puedan hacerlo.

