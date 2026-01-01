¡Síguenos!
Polémicas políticas que marcaron al país en el 2025: Los detalles en el Tribuna Top 3 de México
Ciudad Obregón.- Si quieres conocer los sucesos políticos que marcaron al país en este año 2025, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 México. En este resumen te traemos tres de las polémicas políticas que más causaron asombro dentro del territorio mexicano. En la edición de hoy jueves 1 de enero, revive la noticia sobre los acuerdos arancelarios entre Claudia Sheinbaum y Trump.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Alito Moreno agrede a Gerardo Fernández Noroña

Alejandro 'Alito' Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, y Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado y miembro de Morena quedaron grabados en video mientras se empujaban y gritaban en medio del Senado de México en el mes de agosto.
 
Alejandro Gertz Manero renuncia a la fiscalía general

Alejandro Gertz Manero dejó su cargo como titular de la Fiscalía General de la República en noviembre luego de que se hiciera viral su renuncia antes de presentar una carta al Senado, en la cual informó que la presidenta Sheinbaum le propuso ser embajador de México.
 
Acuerdos arancelarios entre Sheinbaum y Trump

El presidente Donald Trump comenzó a aumentar los aranceles a principios de este año, y aún así para finales casi el 85 por ciento de las exportaciones totales de México permanecen libres de aranceles bajo el acuerdo conocido como T-MEC por acuerdos de la presidenta Claudia Sheinbaum.

 

Fuente. Tribuna del Yaqui

