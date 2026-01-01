Programas sociales de la 4T: Apoyos y beneficios que continuarán activos durante 2026

Ciudad de México.- Este 2025, evidentemente, seguirán vigentes los programas que mantiene activos la 4T, los cuales, según el Gobierno Federal, tienen como único propósito mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. En conjunto con la Secretaría del Bienestar, se han implementado estas iniciativas a nivel federal y estatal. De hecho, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha manifestado en varias ocasiones que el objetivo siempre será reducir la pobreza y fomentar la inclusión social.

Actualización

De acuerdo con información extraoficial, durante 2026, debido a la inflación, las pensiones y apoyos aumentarán un 3.7 por ciento así lo confirmó la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, quien ocupa el cargo desde el 11 de enero de 2022, en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Es importante dejar en claro que los montos finales se revelarán más adelante. En TRIBUNA, por supuesto, cuando llegue el momento, tendrás toda la información necesaria para estar al tanto de dichas modificaciones.

Programas que seguirán funcionando

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: En este caso, el monto pasará de 6,200 a 6,429.4 pesos bimestrales, aumentando 229.4 pesos. Pensión Mujeres Bienestar: Este apoyo subirá de 3,000 a 3,111 pesos, por lo que el incremento será de 111 pesos por periodo. Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: Respecto a este sector, uno de los más vulnerables del país, el monto pasará de 3,200 a 3,318.4 pesos, es decir, un aumento de 118.4 pesos. Apoyo para Madres Trabajadoras: Cada beneficiaria recibirá de 1,650 a 1,710.05 pesos por hijo, un incremento de 60.05 pesos. Sembrando Vida: El apoyo mensual se ajustará de 6,450 a 6,688.65 pesos, con un aumento de 238.65 pesos. Jóvenes Construyendo el Futuro: El monto se actualizará conforme al salario mínimo. Actualmente, el Gobierno de México destina 8,480 pesos mensuales a cada persona registrada. Con la actualización del salario mínimo y el ajuste inflacionario, para 2026 el apoyo será de 9,582.47 pesos mensuales.

Como recordatorio, en su conferencia mañanera del lunes 7 de julio de 2025 en el Palacio Nacional, la titular del Poder Ejecutivo federal anunció que se aumentarán, por lo menos, 100 mil millones de pesos más: "Como ven, son 835 mil millones de pesos, casi 836 mil millones invertidos este año en Programas de Bienestar, que llegan a más de 33 millones de personas; casi el 82 por ciento de las familias de nuestro país reciben de manera directa, sin intermediarios, un programa de Bienestar, de los cuales la mayoría ya son derechos establecidos en la Constitución de la República".

La mandataria también señaló que han salido beneficiadas 32 millones de familias de manera directa con una inversión social este año de 850 mil millones de pesos, pues tan solo en 2019 la inversión fue de 291 mil 525 pesos y para 2025 asciende a 850 mil millones. Es importante agregar que del 1 al 13 de diciembre se abrirá el registro de las Pensiones Bienestar para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar. Para más información, ingresar a la liga: gob.mx/bienestar.

Fuente: Tribuna del Yaqui