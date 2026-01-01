RECUENTO: Los 10 más grandes SUCESOS que marcaron a México durante todo el año 2025

Ciudad de México.- A lo largo de este año 2025, se registraron diversos hechos de relevancia en materia de seguridad, política, justicia, relaciones internacionales y sociedad, en México. A continuación, un recuento de algunos de los sucesos más destacados.

1.- Asesinan al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo

La noche del 1 de noviembre, el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue atacado a balazos al finalizar una festividad local en el municipio. Tras la agresión, fue trasladado de emergencia a un hospital, donde perdió la vida minutos después debido a la gravedad de las heridas. En el lugar de los hechos, las autoridades reportaron que el presunto responsable del ataque, identificado posteriormente como un menor de 17 años, fue detenido y posteriormente abatido durante un forcejeo con elementos de seguridad.

Carlos Manzo, fue asesinado durante un evento público por el Día de Muertos

2.- Explosión de pipa de gas en Iztapalapa

El 10 de septiembre, una pipa de gas licuado de petróleo de la empresa Gas Silza volcó mientras circulaba por el distribuidor vial La Concordia, en la Ciudad de México, lo que provocó una fuga y posterior explosión del combustible que transportaba hacia Iztapalapa. El siniestro ocurrió alrededor de las 14:20 horas y causó la muerte de más de 31 personas, además de dejar varios heridos, y las causas del accidente permanecen bajo investigación, sin embargo, extraoficialmente se dijo que era debido al deterioro de las condiciones de la pipa, sobre lo cual el conductor ya había alertado.

La pipa de gas explotó en el puente 'La Concordia', en la alcaldía Iztapalapa

3.- Hallazgo del Rancho Izaguirre

El 5 de marzo, el colectivo 'Guerreros Buscadores' hizo un hallazgo en el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, de los restos humanos encontrados en el predio que al día de hoy continúan sin ser identificados oficialmente. El sitio fue localizado tras investigaciones de colectivos de búsqueda, quienes encontraron fosas clandestinas, restos humanos, prendas de vestir y más de 400 pares de zapatos. Hasta el momento, no se han informado resultados concluyentes de pruebas de ADN ni se ha realizado la entrega de restos a familiares.

Funcionarios recorren el 'Rancho Izaguirre' durante un recorrido de prensa en Tehuchitlán, Jalisco

4.- Amenazas de aranceles EU vs México

El 12 de marzo, Estados Unidos (EU) inició una guerra comercial con México al imponer aranceles del 25 por ciento a productos mexicanos, argumentando preocupaciones migratorias y de narcotráfico. Aunque la entrada en vigor se pospuso hasta marzo, las medidas afectaron sectores clave como la industria automotriz, electrónica y manufacturera, afectando directamente a empleos e inflación. México rechazó las acusaciones y buscó diálogo para evitar represalias mayores, mientras Trump amenazó con aumentar los aranceles al 30 por ciento si no se alcanzan nuevos acuerdos.

Trump ha intensificado sus advertencias con propuestas de aranceles

5.- Explosión de Waldo's Hermosillo

El 1 de noviembre en la tienda Waldo's del Centro de Hermosillo, se registró una explosión seguida de un incendio. Testigos señalaron que se escuchó un fuerte estallido antes de que el fuego se propagara en el interior del establecimiento; esto dejó 24 personas fallecidas y un bebé en gestación. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) inició una investigación para determinar las causas del incidente y, hasta el momento, se reporta la detención de varias personas relacionadas con la operación y supervisión de la tienda.

El fuego obligó a cerrar temporalmente otras sucursales de Waldo's en la región

6.- Las primeras elecciones judiciales en México

El 1 de junio de 2025, México realizó por primera vez elecciones populares para seleccionar miembros del Poder Judicial. Ciudadanos votaron para elegir jueces, magistrados y ministros de diferentes niveles, incluidos nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El proceso fue organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), y los resultados oficiales se programaron para ser contabilizados entre el 1 y el 10 de junio.

Se reportó una participación baja, alrededor del 13 por ciento del padrón electoral.

7.- Extradición de Caro Quintero y otra docena de capos

El 27 de febrero, México entregó a Estados Unidos (EU) a 29 presuntos miembros de organizaciones criminales, incluidos Rafael Caro Quintero, cofundador del 'Cártel de Guadalajara', y otros líderes vinculados a distintos cárteles, como 'Los Zetas', el 'Cártel Jalisco Nueva Generación' y el 'Cártel de Sinaloa'. Los extraditados enfrentan cargos en tribunales de EU por narcotráfico, crimen organizado, homicidio, lavado de dinero y uso de armas ilegales. Rafael Caro Quintero, 'Don Rafa', fue trasladado a EU

8.- Buque Escuela Cuauhtémoc choca en NY

El 17 de mayo, el Buque Escuela Velero Cuauhtémoc de la Armada de México colisionó contra el Puente de Brooklyn en Nueva York (NY) durante una maniobra de salida del muelle, en el East River, tras perder propulsión o control, lo que provocó que sus tres mástiles impactaran contra la estructura del puente. En el momento del accidente, 277 personas iban a bordo y el choque dejó dos tripulantes fallecidos y al menos 19 heridos, varios de ellos trasladados a hospitales de la ciudad. El Cuauhtémoc sufrió daños materiales y quedó detenido en un muelle de NY

9.- Golfo de EU y Trump

El 20 de enero, la administración de Donald Trump integró formalmente a la lista de organizaciones consideradas como terroristas a los cárteles Sinaloa; Jalisco Nueva Generación; Unidos; del Noreste; del Golfo y la Nueva Familia Michoacana, así como sus ramificaciones, además de la 'Mara Salvatrucha' y el 'Tren de Aragua'. Además, el 9 de febrero, el presidente de Estados Unidos (EU) firmó un decreto mediante el cual instruyó a las agencias federales estadounidenses a utilizar el nombre 'Golfo de América' para referirse al conocido internacionalmente como 'Golfo de México'. El decreto no implica cambios territoriales ni jurídicos sobre la soberanía de los países que tienen litoral en el golfo

10.- La mexicana Fátima Bosch gana Miss Universo 2025

El 20 de noviembre, la representante de México, Fátima Bosch, fue declarada ganadora de la edición 2025 del certamen Miss Universo, convirtiéndose en la nueva representante mundial de la belleza, la cultura y el empoderamiento femenino. La joven mexicana conquistó al jurado con su porte, seguridad y un mensaje claro y poderoso que resonó con el público internacional. Así inició el reinado de una mujer que promete dejar huella. Bosch fue la primera mujer de Tabasco en representar al país en el certamen internacional

Fuente: Tribuna del Yaqui.