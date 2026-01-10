Calendario escolar 2025-2026: ¿Cuándo es el REGRESO A CLASES? Aquí las FECHAS de días feriados

Ciudad de México.- ¡Las agradables vacaciones de invierno están por llegar a su final! Y si bien la Secretaría de Educación Pública (SEP) ajustó el calendario escolar 2025-2026, otorgando tres días adicionales de descanso a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, el retorno a las aulas ya es un hecho tras los festejos de Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes.
¡Pero no te preocupes! Para que planifiques tu siguiente viaje o descanso, aquí en TRIBUNA te compartimos las fechas que son días feriados, según las autoridades educativas. ¡Toma nota!
¿Cuándo es el regreso a clases en enero de 2026?
De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, el regreso a clases tras las vacaciones de invierno será este lunes 12 de enero de 2026. Ese día, millones de estudiantes de educación básica deberán reincorporarse a sus planteles para continuar con el ciclo escolar 2025-2026.
Por si no lo sabías, la extensión del periodo vacacional fue un ajuste realizado por la autoridad educativa federal, cuyo objetivo era facilitar la planeación escolar y administrativa del inicio de año.
En términos generales, el regreso a clases aplica para todas las entidades del país, aunque la SEP señala que pueden existir situaciones extraordinarias a nivel local, como conflictos sindicales o ajustes estatales, que podrían modificar el retorno en casos específicos.
Docentes regresan antes a las escuelas
Aunque los alumnos volverán a clases el 12 de enero, el personal docente y directivo reanudó actividades con anterioridad. Del miércoles 7 al viernes 9 de enero, las escuelas realizaron talleres intensivos de formación y actividades de planeación, con miras a preparar el arranque del periodo lectivo. Estas jornadas forman parte del calendario oficial y no implican asistencia del alumnado.
Días feriados y suspensiones oficiales del ciclo escolar 2025-2026
A lo largo del resto del ciclo escolar, los estudiantes contarán con alrededor de 30 días sin clases, entre feriados oficiales, periodos vacacionales y sesiones de Consejo Técnico Escolar. Para que vayas planificando tu próximo viaje o tiempo de calidad con tus pequeños, aquí te decimos qué fechas debes considerar.
Días feriados oficiales, según la SEP
- Lunes 2 de febrero – Conmemoración de la Constitución
- Lunes 16 de marzo – Natalicio de Benito Juárez
- Jueves 1 de mayo – Día del Trabajo
- Lunes 5 de mayo – Batalla de Puebla
- Jueves 15 de mayo – Día del Maestro
Consejos Técnicos Escolares (CTE)
- 27 de febrero
- 27 de marzo
- 29 de mayo
- 26 de junio
Vacaciones de Semana Santa
- Del 30 de marzo al 10 de abril
Durante estas fechas no habrá clases para alumnos de educación básica en escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema de la SEP.
¿Cuándo termina el ciclo escolar 2025-2026?
El ciclo escolar 2025-2026 concluirá oficialmente el miércoles 15 de julio, fecha en la que iniciarán las vacaciones de verano para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.
Una vez finalizado este periodo, la SEP dará a conocer el calendario escolar 2026-2027, documento que deberá ser aprobado previamente y publicado de manera oficial en los próximos meses.
