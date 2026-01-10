Calendario escolar 2025-2026: ¿Cuándo es el REGRESO A CLASES? Aquí las FECHAS de días feriados

Ciudad de México.- ¡Las agradables vacaciones de invierno están por llegar a su final! Y si bien la Secretaría de Educación Pública (SEP) ajustó el calendario escolar 2025-2026, otorgando tres días adicionales de descanso a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, el retorno a las aulas ya es un hecho tras los festejos de Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes.

¡Pero no te preocupes! Para que planifiques tu siguiente viaje o descanso, aquí en TRIBUNA te compartimos las fechas que son días feriados, según las autoridades educativas. ¡Toma nota!

¿Cuándo es el regreso a clases en enero de 2026?

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, el regreso a clases tras las vacaciones de invierno será este lunes 12 de enero de 2026. Ese día, millones de estudiantes de educación básica deberán reincorporarse a sus planteles para continuar con el ciclo escolar 2025-2026.

Calendario oficial de la SEP 2025-2026. Foto: Gobierno de México

Por si no lo sabías, la extensión del periodo vacacional fue un ajuste realizado por la autoridad educativa federal, cuyo objetivo era facilitar la planeación escolar y administrativa del inicio de año.

En términos generales, el regreso a clases aplica para todas las entidades del país, aunque la SEP señala que pueden existir situaciones extraordinarias a nivel local, como conflictos sindicales o ajustes estatales, que podrían modificar el retorno en casos específicos.

Docentes regresan antes a las escuelas

Aunque los alumnos volverán a clases el 12 de enero, el personal docente y directivo reanudó actividades con anterioridad. Del miércoles 7 al viernes 9 de enero, las escuelas realizaron talleres intensivos de formación y actividades de planeación, con miras a preparar el arranque del periodo lectivo. Estas jornadas forman parte del calendario oficial y no implican asistencia del alumnado.

Días feriados y suspensiones oficiales del ciclo escolar 2025-2026

A lo largo del resto del ciclo escolar, los estudiantes contarán con alrededor de 30 días sin clases, entre feriados oficiales, periodos vacacionales y sesiones de Consejo Técnico Escolar. Para que vayas planificando tu próximo viaje o tiempo de calidad con tus pequeños, aquí te decimos qué fechas debes considerar.

Días feriados oficiales, según la SEP

Lunes 2 de febrero – Conmemoración de la Constitución

Lunes 16 de marzo – Natalicio de Benito Juárez

Jueves 1 de mayo – Día del Trabajo

Lunes 5 de mayo – Batalla de Puebla

Jueves 15 de mayo – Día del Maestro

Consejos Técnicos Escolares (CTE)

27 de febrero

27 de marzo

29 de mayo

26 de junio

Vacaciones de Semana Santa

Del 30 de marzo al 10 de abril

Durante estas fechas no habrá clases para alumnos de educación básica en escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema de la SEP.

¿Cuándo termina el ciclo escolar 2025-2026?

El ciclo escolar 2025-2026 concluirá oficialmente el miércoles 15 de julio, fecha en la que iniciarán las vacaciones de verano para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Una vez finalizado este periodo, la SEP dará a conocer el calendario escolar 2026-2027, documento que deberá ser aprobado previamente y publicado de manera oficial en los próximos meses.

Fuente: Tribuna del Yaqui