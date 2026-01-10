Clima HOY sábado 10 de enero de 2026 en la NOCHE; estos son los estados que esperan lluvias

Ciudad de México.- Para la noche de este sábado 10 de enero de 2026 se espera un descenso de las temperaturas en la mayor para la mayor parte de México, así que te invitamos a consultar el pronóstico del clima por si tienes alguna actividad en el exterior. A continuación, TRIBUNA te presenta el reporte detallado de las condiciones climatológicas para las próximas horas emitidas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el más reciente informe de Conagua, el frente frío núm. 27 provocará una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste de México, la cual vendrá acompañada de viento del país. También se prevé caída de nieve o aguanieve en estados como Chihuahua, Durango, Sinaloa (sierra), Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Además, un oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura afecta la costa occidental, incluyendo a Sonora y Sinaloa.

¿En qué estados lloverá la noche de este sábado 10 de enero de 2026?

El frente frío núm. 27 seguirá su desplazamiento sobre el litoral del golfo de México, interaccionará con un canal de baja presión extendido sobre el sureste mexicano, generando:

Lluvias puntuales intensas

Puebla (Sierra Nororiental y Valle Serdán.

Veracruz (Nautla, Capital y Olmeca)

Tabasco, Oaxaca (norte y este)

Chiapas (noroeste y norte)

Lluvias muy fuertes

Puebla (Sierra Norte)

Veracruz (Totonaca, Papaloapan y Los Tuxtlas)

Campeche

Para el resto de la tarde y las primeras horas de esta noche, se prevén #Rachas de #Viento de 80 a 100 km/h en #BajaCalifornia y de 60 a 80 km/h en #BajaCaliforniaSur y #Sonora. Detalles, en el gráfico pic.twitter.com/vrKn2RBfOh — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 11, 2026

Fuertes

Coahuila

Nuevo León

Zacatecas

San Luis Potosí, Querétaro (Sierra Gorda)

Hidalgo (Huasteca)

Veracruz (Huasteca Alta y Huasteca Baja)

Chubascos

Guanajuato

Estado de México

Tamaulipas, Veracruz (Sotavento y Las Montañas)

Yucatán

Quintana Roo

Para las siguientes 3 horas se esperan #Lluvias fuertes en regiones de #Querétaro, #Hidalgo y #Puebla; #Chubascos en #Tlaxcala y #Morelos, y #Viento con #Rachas de 40 a 60 km/h en el centro del país con excepción de Morelos. Detalles, en la imagen pic.twitter.com/GI9ZSY5Bzs — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 11, 2026

¿Cuál es el pronóstico del clima para el domingo 11 de enero de 2026 en Sonora?

Para el domingo, en Sonora se esperan lluvias aisladas, mientras que para la mañana se prevé un ambiente frío a muy frío en la región, así como gélido con heladas en zonas serranas, acompañado de viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h. Ahora que conoces el pronóstico del clima para mañana, te invitamos a tomar tus precauciones al momento de salir de casa.

Fuente: Tribuna del Yaqui