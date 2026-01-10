Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 10 de enero en la capital

Ciudad de México.– Se espera tráfico en la CDMX para este 10 de enero, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Iztapalapa. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Esta mañana, a las 10:30 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc marcharán miembros de Generación Antiimperialista desde el Ángel de la Independencia hasta el Hemiciclo a Juárez. El propósito de esto es una Jornada Antiimperialista por la Soberanía de América Latina y Solidaridad con Venezuela, para exigir la libertad del expresidente Nicolás Maduro y su esposa, detenidos durante la incursión militar que las fuerzas estadounidenses realizaron en Venezuela, y en apoyo a la soberanía del pueblo bolivariano.

De igual forma, en punto de las 13:30 horas, en la alcaldía Iztapalapa marcharán familiares del motociclista víctima de hechos de tránsito en la Calz. Ermita Iztapalapa y Anillo Periférico, Col. Los Ángeles Apanoaya, así como en Anillo Periférico Canal de Garay y Eje 6 Sur Av. Luis Méndez, Col. Chinampac de Juárez. En lo que respecta al destino: Francisco J. Mujica e Ingeniero Félix F. Palavicini, Col. Constitución de 1917.

Tráfico en CDMX hoy 10 de enero

Ahora bien, el objetivo de este encuentro es exigir justicia para el motociclista que perdió la vida al ser arrollado por un auto particular en calles de la alcaldía Iztapalapa, el pasado 03 de enero; así como la detención de la presunta responsable y que la carpeta sea clasificada como homicidio doloso. No se descarta que se sumen, en apoyo, organizaciones sociales, clubes bikers y vecinos de la demarcación. Asimismo, es necesario agregar que se espera un aforo de aproximadamente 300 personas.

? Tránsito favorable sobre Viaducto (Río de la Piedad), desde Eje 3 Oriente (Francisco del Paso y Troncoso) hasta Ferrocarril de Cuernavaca.#MovilidadCDMX #C5OjosDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad pic.twitter.com/5fH5DrNxxm — C5 CDMX (@C5_CDMX) January 10, 2026

Finalmente, alrededor de las 10:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc se concentrarán integrantes de la colectiva Hijas de la Cannabis en Plaza Tlaxcoaque, en avenida Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, colonia Centro. Evento político-cultural Ritual Arcano, a favor de más espacios seguros y culturales para mujeres con perspectiva de género. Por su parte, en esta ocasión se espera un aforo de al menos 100 personas.

Fuente: Tribuna del Yaqui