Clima HOY domingo 11 de enero de 2026 en la NOCHE: Se advierten LLUVIAS TORRENCIALES

Ciudad de México.- Para esta noche de domingo 11 de enero de 2026 se esperan lluvias torrenciales en diversas partes del país, así que si tienes planes para estar en el exterior, es mejor que consultes el pronóstico del clima completo. A continuación, te presentamos el reporte detallado de las condiciones climatológicas a partir de las 20:00 horas y durante las primeras horas del lunes 12 de enero. Esta información corresponde al más reciente informe emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales.

De acuerdo con Conagua, para esta noche de domingo 11 y madrugada del lunes 12, el frente frío número 27 se extenderá desde el noreste del golfo de México hasta el sureste del país y generará lluvias puntuales torrenciales en diversas partes del país. Mientras que se pronostican densos bancos de niebla en los estados del noreste, oriente y sureste del país, además, la masa de aire polar que impulsa al frente frío número 27 propiciará ambiente frío a muy frío en la mayor parte de la República Mexicana.

?? Continuamos con el seguimiento al #FrenteFrío 27 que afecta al territorio nacional. Mañana se esperan bajas #Temperaturas, #Lluvias y caída de #Nieve o #Aguanieve en zonas de nuestro país pic.twitter.com/C1Cb3255D2 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 11, 2026

Por otra parte, se ha formado la segunda tormenta invernal de la temporada sobre el noroeste mexicano y propiciará ambiente muy frío a gélido y vientos fuertes a muy fuertes en el norte del territorio nacional. De igual forma, existen condiciones para la caída de nieve o aguanieve en cimas montañosas con altitudes superiores a 4,000 msnm del centro y oriente de México. Aquí el listado de estados en los que lloverá:

¿Dónde lloverá este domingo 11 de enero de 2026 en la noche?

Lluvias puntuales torrenciales:

Veracruz (Olmeca)

Oaxaca (este)

Chiapas (noroeste)

Tabasco (oeste)

Lluvias intensas en:

Veracruz (Papaloapan y Los Tuxtlas)

Muy fuertes en:

Puebla (Tehuacán-Sierra Negra)

Veracruz (Las Montañas)

Campeche

Lluvias fuertes en:

Puebla (Valle Serdán)

Veracruz (Nautla, Capital y Sotavento)

Quintana Roo

Pronóstico de lluvias para mañana 12 de enero de 2026:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca)

Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca) Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tabasco (oeste) y Chiapas (noroeste).

Tabasco (oeste) y Chiapas (noroeste). Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Papaloapan) y Oaxaca.

Veracruz (Papaloapan) y Oaxaca. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Veracruz (Sotavento, Capital y Las Montañas).

Sonora, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Veracruz (Sotavento, Capital y Las Montañas). Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Guerrero.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua