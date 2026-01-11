Frente Frío 27 y Tormenta Invernal marcarán el clima en México este domingo 11 de enero: Conagua

Ciudad de México.- Las condiciones del clima para este domingo 11 de enero de 2026 en México obligan a la población a mantenerse atenta, ya que una combinación de sistemas invernales provocará lluvias de gran intensidad, temperaturas extremas y rachas de viento que podrían generar afectaciones en distintas regiones del país. Para que tomes las precauciones necesarias, aquí en TRIBUNA te compartimos el reporte del tiempo completo.

Así será el clima en México este domingo 11 de enero

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Frente Frío 27 se extiende desde el noreste del Golfo de México hasta el sureste del país y se encuentra reforzado por una masa de aire polar. Este sistema mantendrá un ambiente frío a muy frío en gran parte de la República Mexicana, además de generar densos bancos de niebla en regiones del noreste, centro y oriente.

Así será el clima en México este domingo. Foto: Conagua

A este escenario se suma un evento de 'Norte' muy fuerte a intenso, con oleaje elevado en las costas de Tamaulipas, Veracruz, el istmo y el golfo de Tehuantepec. En el noroeste del país, una circulación ciclónica en niveles medios y altos, en interacción con la corriente en chorro subtropical, dará origen a la segunda tormenta invernal de la temporada. Este fenómeno ocasionará ambiente muy frío a gélido, vientos fuertes a muy fuertes con posibles tolvaneras y condiciones adversas en entidades del norte y noroeste de México.

Pronóstico de lluvias para hoy

El panorama de lluvias será significativo en varias regiones del país. Se esperan lluvias puntuales torrenciales en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, con acumulados capaces de provocar crecida de ríos, deslaves e inundaciones en áreas bajas. En otras regiones del oriente y sureste se prevén lluvias fuertes a intensas, mientras que en el norte y la Mesa del Norte se presentarán chubascos y precipitaciones de menor intensidad.

También se mantiene la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Coahuila y Sinaloa, así como en cimas montañosas con altitudes mayores a los cuatro mil metros sobre el nivel del mar en el centro y oriente del país. En algunas zonas de Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas no se descarta la presencia de lluvia engelante, lo que podría complicar la movilidad.

Pronóstico de temperaturas en México

Las temperaturas registrarán contrastes importantes este domingo. Mientras en las zonas serranas del norte se prevén valores extremadamente bajos, con temperaturas mínimas que podrían descender hasta los -20°C, gran parte del centro del país experimentará heladas matutinas y ambiente muy frío. En regiones altas del Bajío y del centro, las temperaturas mínimas oscilarán entre los -5 y 0°C.

En contraste, durante la tarde persistirán temperaturas elevadas en entidades del Pacífico mexicano. Las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca alcanzarán máximas de entre 35 y 40°C, mientras que zonas costeras de Sinaloa, Nayarit y el sur de Chiapas registrarán valores de entre 30 y 35°C.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)