Lotería Nacional

Lotería Nacional: Lista completa de GANADORES del Sorteo Zodiaco ESPECIAL No. 1730 domingo 11 de enero

Hoy es domingo de Sorteo Zodiaco Especial No. 1730; conoce aquí la lista completa de ganadores de este domingo 11 de enero de la Lotería Nacional

Hoy es domingo de Sorteo Zodiaco Especial No. 1730; conoce aquí la lista completa de ganadores Foto: Cortesía Lotería Nacional

Ciudad de México.- Hoy es domingo 11 de enero de 2026 de Sorteo Zodiaco Especial en la Lotería Nacional y, si compraste tu boleto, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de este día. Hoy se celebra el Sorteo Zodiaco Especial número 1730, que lleva por nombre Sorteo Retro Mundial. Cabe señalar que el Sorteo Zodiaco Especial se celebra un domingo al mes y el Premio Mayor a ganar es de 11 millones de pesos.

La información de la Lotería Nacional señala: "En el contexto del máximo evento futbolístico internacional, la Lotería Nacional realiza el Sorteo Zodiaco Especial No. 1730 como un homenaje a la historia, la identidad y la memoria colectiva del futbol en México. Esta emisión conmemorativa recupera los momentos que han marcado al país como sede mundialista y jugadas icónicas en la historia de los mundiales, así como la reivindicación histórica del Mundial Femenil de 1971, reconociendo a sus protagonistas como parte fundamental del legado deportivo nacional".

Para esta edición, se emitieron 20 billetes; con esto la Lotería Nacional rinde homenaje a los mundiales de 1970 y 1986, así como al Mundial Femenil de 1971, reconociéndolas como subcampeonas y protagonistas pioneras.

¿Qué es el Sorteo Zodiaco Especial?

Como se mencionó, el Sorteo Zodiaco Especial se celebra un domingo al mes y participan 120,000 números o billetes numerados del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco. Se lleva a cabo en 1 Serie y ofrece un total de 43 MILLONES 384 MIL 300 pesos repartidos en 22,622 premios en efectivo.

LISTA COMPLETA DE GANADORES DEL SORTEO ZODIACO ESPECIAL NO. 1730

Premio Mayor: 11 millones de pesos

SAGITARIO 9317

Segundo premio: 1,500,000 pesos

TAURO 1974

Tercer premio: 1,500,000 pesos

PISCIS 1557

Cuarto premio: 400,000 pesos

TAURO 8605

Quinto premio: 400,000 pesos

PISCIS 2796

Sexto premio: 200,000 pesos

ESCORPION 7929

Séptimo premio: 200,000 pesos

TAURO 0411

Octavo premio: 140,000 pesos

VIRGO 0325

Noveno premio: 140,000 pesos

CANCER 7632

Décimo premio: 120,000 pesos

LEO 1647

Decimoprimer premio: 120,000 pesos

TAURO 0370

Decimosegundo premio: 100,000 pesos

SAGITARIO 4438

Decimotercer premio: 100,000 pesos

ACUARIO 0898

Decimocuarto premio: 100,000 pesos

PISCIS 3330

Decimoquinto premio: 80,000 pesos

LIBRA 8035

Decimosexto premio: 80,000 pesos

TAURO 1979

Decimoséptimo premio: 80,000 pesos

PISCIS 5783

Decimoctavo premio: 60,000 pesos

LIBRA 1162

Decimonoveno premio: 60,000 pesos

CANCER 6579

Vigésimo premio: 60,000 pesos

CANCER 9967

Vigésimo primer premio: 60,000 pesos

TAURO 7792

