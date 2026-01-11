Lotería Nacional: Lista completa de GANADORES del Sorteo Zodiaco ESPECIAL No. 1730 domingo 11 de enero

Ciudad de México.- Hoy es domingo 11 de enero de 2026 de Sorteo Zodiaco Especial en la Lotería Nacional y, si compraste tu boleto, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de este día. Hoy se celebra el Sorteo Zodiaco Especial número 1730, que lleva por nombre Sorteo Retro Mundial. Cabe señalar que el Sorteo Zodiaco Especial se celebra un domingo al mes y el Premio Mayor a ganar es de 11 millones de pesos.
La información de la Lotería Nacional señala: "En el contexto del máximo evento futbolístico internacional, la Lotería Nacional realiza el Sorteo Zodiaco Especial No. 1730 como un homenaje a la historia, la identidad y la memoria colectiva del futbol en México. Esta emisión conmemorativa recupera los momentos que han marcado al país como sede mundialista y jugadas icónicas en la historia de los mundiales, así como la reivindicación histórica del Mundial Femenil de 1971, reconociendo a sus protagonistas como parte fundamental del legado deportivo nacional".
Para esta edición, se emitieron 20 billetes; con esto la Lotería Nacional rinde homenaje a los mundiales de 1970 y 1986, así como al Mundial Femenil de 1971, reconociéndolas como subcampeonas y protagonistas pioneras.
¿Qué es el Sorteo Zodiaco Especial?
Como se mencionó, el Sorteo Zodiaco Especial se celebra un domingo al mes y participan 120,000 números o billetes numerados del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco. Se lleva a cabo en 1 Serie y ofrece un total de 43 MILLONES 384 MIL 300 pesos repartidos en 22,622 premios en efectivo.
LISTA COMPLETA DE GANADORES DEL SORTEO ZODIACO ESPECIAL NO. 1730
Premio Mayor: 11 millones de pesos
SAGITARIO 9317
Segundo premio: 1,500,000 pesos
TAURO 1974
Tercer premio: 1,500,000 pesos
PISCIS 1557
Cuarto premio: 400,000 pesos
TAURO 8605
Quinto premio: 400,000 pesos
PISCIS 2796
Sexto premio: 200,000 pesos
ESCORPION 7929
Séptimo premio: 200,000 pesos
TAURO 0411
Octavo premio: 140,000 pesos
VIRGO 0325
Noveno premio: 140,000 pesos
CANCER 7632
Décimo premio: 120,000 pesos
LEO 1647
Decimoprimer premio: 120,000 pesos
TAURO 0370
Decimosegundo premio: 100,000 pesos
SAGITARIO 4438
Decimotercer premio: 100,000 pesos
ACUARIO 0898
Decimocuarto premio: 100,000 pesos
PISCIS 3330
Decimoquinto premio: 80,000 pesos
LIBRA 8035
Decimosexto premio: 80,000 pesos
TAURO 1979
Decimoséptimo premio: 80,000 pesos
PISCIS 5783
Decimoctavo premio: 60,000 pesos
LIBRA 1162
Decimonoveno premio: 60,000 pesos
CANCER 6579
Vigésimo premio: 60,000 pesos
CANCER 9967
Vigésimo primer premio: 60,000 pesos
TAURO 7792
Fuente: Tribuna del Yaqui