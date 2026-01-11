Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 11 de enero en la capital

Ciudad de México.– Se espera tráfico en la CDMX para este 11 de enero, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Hoy, alrededor de las 12:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, la única marcha será por parte del Comité de Apoyo Emergente Pro Refugio Franciscano, en el Ángel de la Independencia, y su destino es el Zócalo de la Ciudad de México. Exigen a la Jefa de Gobierno que se respeten los acuerdos y resoluciones judiciales a favor del Refugio Franciscano A.C., así como la entrega inmediata de las instalaciones y de todos los animales rescatados.

De igual forma, en punto de las 11:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, se concentrarán integrantes de la Plataforma Común por Palestina en el Hemiciclo a Juárez, avenida Juárez 50, colonia Centro. El propósito es realizar un evento político-cultural titulado ¡No a la guerra contra Venezuela!, orientado al respaldo de la soberanía del pueblo venezolano y a la condena del intervencionismo estadounidense.

Tráfico en CDMX hoy 11 de enero

Además, a las 12:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, se reunirá el colectivo Hijas de la Cannabis en la Plaza Tlaxcoaque, Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro. En dicho lugar tendrán un evento político-cultural, Amplifica Red Planet Sound System, orientado a la promoción y fortalecimiento de más espacios seguros, inclusivos y culturales para mujeres usuarias de cannabis, desde una perspectiva de género y derechos.

Finalmente, alrededor de las 12:00 horas, en la alcaldía Miguel Hidalgo, se concentrarán integrantes del Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística en el Foro Abierto de la Casa del Lago Juan José Arreola, Paseo de la Reforma y Grutas, Bosques de Chapultepec. Evento Por una Venezuela Libre y Soberana, en el cual se llevarán a cabo diversas actividades político-culturales en solidaridad con el pueblo venezolano.

Fuente: Tribuna del Yaqui