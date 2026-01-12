Frente frío 27 y Tormenta Invernal provocarán LLUVIAS y BAJAS TEMPERATURAS en México HOY

Ciudad de México.- Este lunes 12 de enero de 2026, las condiciones del clima en México estarán marcadas por diversos fenómenos que podrían generar afectaciones en varias regiones del país. Desde lluvias intensas hasta temperaturas gélidas y vientos fuertes, el panorama meteorológico exige atención, especialmente para quienes transitan por carreteras, zonas serranas o áreas propensas a inundaciones. Conocer el pronóstico permitirá anticiparse y tomar precauciones a lo largo del día. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en México este lunes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante este lunes, la combinación del Frente Frío número 27 y la segunda Tormenta Invernal provocará ambiente frío a muy frío en amplias zonas del país, principalmente durante la mañana y la noche. La masa de aire polar asociada al sistema frontal mantendrá un evento de 'Norte0 fuerte a intenso en el litoral del golfo de México, el Istmo y el golfo de Tehuantepec, con rachas que tenderán a disminuir durante la noche.

Así será el clima en México este lunes. Foto: Conagua

Al mismo tiempo, el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe, el golfo de México y el océano Pacífico favorecerá el desarrollo de lluvias en el oriente, sureste y diversas regiones del centro y occidente del país. En zonas del norte, la tormenta invernal mantendrá condiciones para la posible caída de nieve, aguanieve y lluvia engelante, además de temperaturas extremadamente bajas.

Pronóstico de lluvias para este 12 de enero

Las lluvias más intensas se concentrarán en el sureste y oriente del país. Se prevén lluvias muy fuertes a intensas en regiones específicas de Veracruz, Tabasco y Chiapas, mientras que en entidades como Oaxaca, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se esperan lluvias fuertes. En el norte y noreste, estados como Chihuahua, Coahuila, Durango y Sinaloa presentarán lluvias puntuales fuertes, mientras que Sonora, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Tamaulipas y otras regiones de Veracruz registrarán chubascos.

Estas precipitaciones podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como provocar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. Además, la presencia de bancos de niebla podría reducir la visibilidad en caminos y áreas urbanas.

Pronóstico de temperaturas en México

En contraste con el frío extremo, algunas regiones del país mantendrán temperaturas elevadas durante el día. Las costas del Pacífico, principalmente en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, alcanzarán valores máximos de entre 35 y 40°C. Otras zonas como la costa y el sur de Sinaloa, Nayarit y el sur de Chiapas registrarán temperaturas de 30 a 35°C.

Por la mañana y noche, el frío será más intenso en zonas serranas del norte y centro del país. En Durango se esperan temperaturas mínimas extremadamente bajas, mientras que estados como Chihuahua, Coahuila y Zacatecas también presentarán heladas severas. Amplias regiones del centro y norte registrarán valores bajo cero, lo que podría ocasionar congelamiento de la carpeta asfáltica y condiciones peligrosas para la movilidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)