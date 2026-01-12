Menos azúcar y más cacao: El chocolate en polvo más saludable del mercado, según un estudio de la Profeco

Ciudad de México.- El chocolate en polvo es un producto de alto consumo en México, ya que muchas familias mexicanas lo utilizan con frecuencia en distintos momentos del día, siendo un clásico en los desayunos y loncheras escolares. Año tras año, el chocolate en polvo ha acompañado la leche de niños y adultos; debido a su popularidad, surgen dudas sobre qué tan saludable puede ser esta bebida.

Con el propósito de dar respuesta a dichas inquietudes, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puso bajo la lupa a los productos comerciales más populares de chocolate en polvo; asimismo, realizó un estudio de calidad en el que analizó las diversas marcas disponibles en el mercado mexicano.

Menos azúcar y más cacao: El chocolate en polvo más saludable del mercado, según estudio de la Profeco

El informe evaluó distintos aspectos en cada uno de los productos, así como el contenido de azúcares, la presencia de edulcorantes, sellos de advertencia y el cumplimiento de las normas oficiales.

Los resultados sorprendieron a muchos consumidores, ya que el chocolate en polvo con menor contenido de azúcar y sin edulcorantes no pertenece a una marca tradicional, sino a una marca propia de supermercado. Según Profeco, esta opción destaca como la más saludable para el consumo infantil.

De acuerdo con los resultados del análisis de Profeco, el Great Value Chocolate en polvo granulado reducido en azúcar es el producto con mejor perfil nutrimental dentro de su categoría. Este chocolate en polvo contiene 22.6 gramos de azúcar por cada 100 gramos, una cantidad menor en comparación con otras marcas populares. Además de no contener edulcorantes, no presenta sellos de advertencia y su precio accesible, cercano a los $33 pesos por envase, lo convierte en una opción económica para las familias mexicanas.

El estudio también identificó productos que, si bien son bajos en azúcar, incluyen edulcorantes no recomendados para niños. Entre ellos se encuentran Valorcao a la taza premium, con solo 0.4 gramos de azúcar, y Bur-Chers Natural Chocomonk, con 8.7 gramos por cada 100 gramos.

Según expertos, ¿qué tanta azúcar se debe consumir?

Es importante tener en cuenta que los azúcares son el ingrediente principal en el chocolate en polvo. Sin embargo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo más recomendable es limitar el consumo de azúcares libres, ya que su exceso está relacionado con el sobrepeso y la obesidad. Es así que, según expertos, menos del 10 por ciento de la ingesta energética total debe provenir de azúcares libres.

Fuente: Tribuna del Yaqui