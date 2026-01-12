Pensión del IMSS Ley 73: ¿De cuánto será el AUMENTO OFICIAL para este 2026?

Ciudad de México.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) prepara el ajuste anual de la Pensión Mínima Garantizada (PMG) para 2026; esta actualización es realizada cada año en el mes de febrero en función de la inflación registrada en el país. Aquí te contamos todos los detallles.

Pensión Mínima Garantizada (PMG)

La Pensión Mínima Garantizada (PMG) es un monto mínimo que el IMSS garantiza a los trabajadores sujetos al régimen de la Ley del Seguro Social de 1973 cuando cumplen con los requisitos de edad y semanas cotizadas, pero cuyo cálculo individual resulte en una pensión menor a ese umbral. Esta garantía busca asegurar que todos los pensionados alcancen un ingreso mínimo que preserve su poder adquisitivo.

Pensión IMSS Ley 73: ¿De cuánto será el aumento para este 2026?

Actualización de la PMG

A diferencia de otras prestaciones, la PMG no se ajusta con base en el salario mínimo, se actualiza con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), es decir, se ajusta por la inflación. El IMSS lo establece cada año tras conocer la variación del índice de precios, y lo publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Este mecanismo fue confirmado en resoluciones recientes, donde se establece que el ajuste debe obedecer al INPC, para proteger el ingreso de los pensionados frente al aumento general de precios en la economía.

Aumento de la pensión del IMSS para 2026

Hasta el momento, no existe un monto oficial confirmado por el IMSS para 2026. Sin embargo, distintas proyecciones económicas y el reciente incremento al salario mínimo permiten realizar una estimación razonable.

Un dato importante es el incremento al salario mínimo general, el cual pasó de $287.80 a $315.04 pesos diarios para 2026, lo que equivale a un aumento aproximado del 13 por ciento. Históricamente, la actualización de la PMG ha tendido a moverse en rangos similares a la inflación anual registrada.

Con estos elementos, especialistas calculan que la Pensión Mínima Garantizada en 2026 podría ubicarse entre $10,600 y $10,700 pesos mensuales, lo que lleva a cabo un incremento cercano al 13 por ciento respecto al monto vigente en 2025.

En cambio, para los trabajadores afiliados a la Ley del Seguro Social de 1997, no existe una PMG exactamente igual. En este régimen opera una Pensión Garantizada, que también se actualiza cada año y está diseñada para apoyar a quienes no alcanzan una pensión suficiente con el ahorro en la cuenta individual de Afore.

Monto oficial de la pensión

El IMSS suele publicar el monto definitivo en febrero, una vez que se conoce la variación anual del INPC. Hasta entonces, cualquier cifra debe considerarse una estimación, aunque basada en criterios económicos y antecedentes oficiales.

