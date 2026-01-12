Ciudad de México.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que alrededor de 38 mil autos de la marca Volkswagen y Seat tendrán que recurrir a una revisión gratuita con el fin de alertar y cuidar la seguridad de las personas propietarias de diversos automóviles ante un posible riesgo relacionado con su sistema de bolsas de aire (airbag) de las marcas 'Takata' y 'Joyson Safety Systems'.

La automotriz señaló que en 37 mil 972 unidades de los modelos 'Passat' año 2012-2015, 'Passat CC' año 2016-2017, 'Crafter' año 2015-2016, 'Multivan' año 2015, 'NBB' año 2012-2018, 'Tiguan' año 2015-2017 y 'Transporter' año 2015, así como en 380 vehículos de la marca Seat, los modelos 'Leon' año 2017, 'Toledo' año 2018 y 'Ateca' año 2018, tienen la probabilidad de que en un accidente donde se requiera la activación de la bolsa de aire marca 'Takata', puede desprender pequeños filamentos, lo que podría provocar lesiones a los ocupantes del vehículo.

Profeco llama a revisar de forma gratuita vehículos Volkswagen y Seat por riesgo con su sistema de airbag

Por otra parte, en el caso de 23 autos modelo 'Tiguan Comfortline' año 2019, el llamado se debe a que, al activarse la airbag de la cabeza, marca 'Joyson Safety Systems', en caso de accidente, puede existir rotura del inflador de aire, con lo que fragmentos de metal podrían ser expulsados a través del material del cojín del revestimiento del techo, provocando así lesiones en los pasajeros.

Profeco recordó que este llamado se encuentra vinculado con la Alerta Rápida 79/2023, publicada el 7 de noviembre de 2023. El cual incluía 63 mil 754 unidades de los mismos modelos y marcas de Volkswagen.

Para los vehículos Seat, la alerta se relaciona con la Alerta Rápida 9/2023, publicada el 17 de enero del 2023, la cual inicialmente consideraba 12 mil 789 unidades. La actualización incorporó 380 vehículos de los modelos 'León', 'Toledo' y 'Ateca', todos del año 2018, y la campaña permanecerá vigente hasta el 1 de octubre de 2026.

Volkswagen informó que los detalles de estos vehículos llamados a revisión pueden consultarse en los sitios oficiales www.vw.com.mx y www.seat.mx , además de disponer de un número telefónico 800 73 78 489 y un correo electrónico contacto@vw.com.mx . En caso de Seat, los canales de atención son el número 800 835 7328 y su correo electrónico atencion@seat.com.mx

Profeco informó que todas las revisiones, así como los cambios de componentes que sean necesarios, se realizarán de manera gratuita para los consumidores; de igual manera, reiteró que se pueden contactar a través del teléfono del consumidor 55 5568 8722 y 800 4688722, así como en sus redes sociales en X: @AtencionProfeco y @Profeco y Facebook: ProfecoOficial.

Fuente: Tribuna del Yaqui.