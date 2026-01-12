SEP confirma el primer 'MEGAPUENTE' de cuatro días en 2026 tras las vacaciones de invierno

Ciudad de México.- Este lunes 12 de enero de 2026, más de 23 millones de alumnos y 1.2 millones de maestros de educación básica en México regresaron a las aulas tras concluir el periodo vacacional de invierno. Aunque las actividades escolares apenas se están retomando y el tráfico ha vuelto a las ciudades, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya tiene programado el primer descanso largo del año 2026.

Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria solo asistirán a sus salones de clases durante 13 días antes de disfrutar de un 'megapuente' de cuatro días consecutivos. Este periodo de descanso comenzará el viernes 30 de enero y se extenderá hasta el lunes 2 de febrero. Es una oportunidad temprana en el calendario escolar para que los menores tomen un respiro después de haber iniciado el segundo tramo del ciclo escolar.

La SEP confirmó el primer megapuente de cuatro días para el último fin de semana de el mes de enero. Créditos: Internet

El motivo de este descanso extendido se debe a la combinación de dos eventos importantes. El viernes 30 de enero no habrá clases debido a que se llevará a cabo la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, una reunión mensual obligatoria para los docentes. Por otro lado, el lunes 2 de febrero es día de descanso oficial según la Ley Federal del Trabajo. Aunque el aniversario de la Constitución Mexicana es el 5 de febrero, la ley recorre el festejo al primer lunes de mes, coincidiendo este año con la celebración tradicional del Día de la Candelaria.

Para el sector laboral, este 'megapuente' también trae implicaciones importantes según lo establecido en las normas vigentes. Aquellos empleados que deban acudir a sus centros de trabajo el lunes 2 de febrero tienen derecho a recibir un pago especial. La Ley Federal del Trabajo indica que, por ser un día festivo oficial, los patrones deben pagar el salario normal más el doble por el servicio prestado, lo que se traduce en un pago triple para el trabajador.

Finalmente, el calendario muestra que después de este descanso de cuatro días, habrá una nueva pausa breve a finales de febrero, específicamente el viernes 27, por otra junta de maestros. Sin embargo, no será hasta el mes de marzo cuando se presente el siguiente día feriado oficial por el natalicio de Benito Juárez. Por ahora, tanto estudiantes como trabajadores pueden prepararse para disfrutar de este primer fin de semana largo de 2026, el cual marca el inicio de los días de asueto programados para este nuevo ciclo anual.

#Sonora | Este lunes 12 de enero, más de 500 mil alumnos de educación básica en Sonora regresan a clases uD83EuDD13uD83DuDCDAhttps://t.co/0uXZkUZoC6 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 12, 2026

Fuente. Tribuna del Yaqui