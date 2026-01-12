Sheinbaum retrasa su conferencia 'Mañanera': Sostiene llamada con Trump ante AMENAZAS

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ajustó su agenda oficial de este lunes 12 de enero de 2026. Durante la noche de este domingo, su equipo informó que retrasaría su conferencia 'Mañanera del Pueblo' para sostener una llamada telefónica con su homólogo de Estados Unidos (EU), Donald Trump, en un contexto de creciente tensión diplomática tras sus declaraciones sobre posibles acciones terrestres contra cárteles mexicanos.

La conferencia 'Mañanera del Pueblo', que encabeza de lunes a viernes, estaba programada originalmente a las 07:30 horas; sin embargo, fue reprogramada para las 09:00 horas, tiempo del centro de México. Fuentes del Gobierno Federal confirmaron que el cambio obedece a la conversación directa entre ambos mandatarios, la cual se da en un momento clave para la relación bilateral en materia de seguridad y cooperación regional.

Sheinbaum cambió el horario de su conferencia 'Mañanera'. Foto. Gobierno de México

Un diálogo marcado por el discurso de seguridad de Trump

La llamada ocurre días después de que Donald Trump reavivara su retórica más dura contra los cárteles, al señalar públicamente la posibilidad de emprender acciones en tierra como parte de su estrategia contra el narcotráfico. Dichas declaraciones fueron realizadas en una entrevista televisiva y provocaron tensión en México, ya que el sábado 3 de enero encabezó una intervención en Venezuela.

Ante esto, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano señaló que buscaría reforzar el diálogo con su homólogo, en especial porque México ha fortalecido sus estrategias de seguridad y ha realizado detenciones importantes en los últimos meses. Se espera que en punto de las 09:00 horas, Sheinbaum Pardo comparta cuáles fueron los resultados de su nueva llamada con Trump.

Contactos previos entre cancillerías de México y Estados Unidos

Antes del contacto directo entre Sheinbaum y Trump, autoridades diplomáticas de ambos países ya habían establecido comunicación. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo una llamada con el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente para abordar temas relacionados con el combate al narcotráfico, el tráfico de fentanilo y el flujo ilegal de armas.

Tuvimos una muy buena conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones. La colaboración y la cooperación en… pic.twitter.com/u0aNcSINtF — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 12, 2026

De acuerdo con información del Departamento de Estado, Rubio enfatizó la urgencia de obtener resultados concretos contra las redes criminales. En paralelo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que el diálogo se realizó bajo los principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida y colaboración sin subordinación, como parte del Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza.

Fuente: Tribuna del Yaqui