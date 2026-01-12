Sheinbaum y Trump sostienen llamada telefónica, cae director que filtró movimientos de Manzo y más en Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perderte ninguna de las noticias más importantes que ocurren en territorio mexicano, tu mejor opción es el Tribuna Top 3 México; quédate a ver este resumen de lo más importante para que te enteres de lo que ocurrió a nivel nacional en las últimas horas. En la edición de hoy lunes 12 de enero, conoce sobre la llamada telefónica que sostuvo la presidenta, Claudia Sheinbaum, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Telcel admite vulnerabilidad en su portal de registro de líneas celulares

La compañía de telefonía Telcel se vio envuelta en una polémica luego de que en redes sociales se denunciara una presunta vulnerabilidad de seguridad en el sitio para el registro obligatorio de líneas con CURP, acusaciones que Telcel negó mediante un comunicado.

Cae director que filtró movimientos de Manzo

De acuerdo con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Samuel 'N' director de Relaciones Públicas y Protocolo de Uruapan, y el taxista Josué Eulogio 'N' filtraron información sensible y la ubicación de Carlos Manzo; además, mantenían comunicación directa con el grupo criminal responsable del homicidio.

Claudia Sheinbaum sostiene llamada con Donald Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tuvo una llamada el día de hoy lunes 12 de enero con el presidente Donald Trump; en esta trataron temas sobre seguridad, disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones. La llamada ocurre días después de que Trump reavivara su retórica más dura contra los cárteles, al señalar la posibilidad de emprender acciones en tierra contra el narcotráfico.

Fuente: Tribuna del Yaqui