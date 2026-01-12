Viajar será más caro este 2026: Aumentan precios de la TUA en vuelos desde AICM y AIFA

Ciudad de México.- La Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) actualizó sus precios para quienes deseen viajar desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). La TUA cubre el cargo que hacen los aeropuertos de México a todos los pasajeros por el uso de sus instalaciones y servicios, ya sea sala de espera, seguridad y zonas de recreación para los viajeros mayores a dos años.

Para quienes vuelen desde AICM, la TUA estará en 537.28 pesos en vuelos nacionales; en vuelos internacionales tendrá un costo de mil 20 pesos. Las cifras podrán variar dependiendo de la función de cambio publicada por el Banco de México.

En AIFA también hay cambios en la TUA; estos serán menores en comparación con AICM. Para vuelos nacionales, la cifra está en 266.62 pesos y en vuelos internacionales será de 481.515 pesos.

A estas tarifas tenemos que considerar que se les aplicará el Impuesto al Valor Agregado (IVA) conforme a lo establecido en la legislación fiscal vigente; los montos podrían variar los meses posteriores.

Las autoridades aeroportuarias recomiendan a los pasajeros considerar el incremento de la TUA al momento de planificar sus viajes, al igual que adquirir sus boletos con anticipación y revisar cautelosamente el desglose de costos para evitar sorpresas al momento de pagar.

Fuente: Tribuna del Yaqui