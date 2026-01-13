Ciudad de México.- La Beca Rita Cetina tiene como objetivo que las familias mexicanas tengan un respiro económico al arrancar el ciclo escolar para que ningún niño deje la escuela por falta de recursos. En el mes de enero del presente año, la beca incluirá a los alumnos de primaria; sin embargo, aún se desconoce la fecha de pago para este nivel educativo.

Para los alumnos de secundaria, de acuerdo con la información oficial, el pago bimestral confirmado de los alumnos que cuentan con la Beca Rita Cetina será de mil 900 pesos bimestrales y, en el caso de las familias que tienen dos o más hijos, el pago queda en 700 pesos extra por cada estudiante adicional.

Beca Rita Cetina, tendrá una modificación este 2026. ¿Cuándo cae el primer pago?

Como previamente se mencionó, este 2026 la beca llegará a los alumnos de primaria, que contará con un pago único y que será anual, con un monto total de dos mil 500 pesos por estudiante.

Se especula que la fecha para el primer pago de la beca sea en febrero, ya que abarca el primer bimestre del 2026, que suele ser depositado el segundo mes; este pago será únicamente para alumnos de secundaria que se encuentren registrados.

El propósito principal al recibir esta beca es cubrir las necesidades básicas en la compra de útiles escolares, así como en uniformes, ya que muchas familias mexicanas presionan su economía para adquirirlos cada inicio de ciclo escolar. Con esta medida, el gobierno mexicano busca fortalecer el derecho a la educación y sostener la continuidad escolar, especialmente en alumnos de mayor vulnerabilidad económica.

En Lázaro Cárdenas, #Michoacán, con la presidenta @Claudiashein, informamos ante miles de michoacanos que en el estado más de 1.3 millones de personas reciben Programas de Bienestar, los cuales se fortalecen con los nuevos: #SaludCasaPorCasa, la #BecaRitaCetina y la… pic.twitter.com/ziubQpuwzf — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) January 11, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui