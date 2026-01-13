Clima en México HOY 13 de enero: Conagua advierte sobre Frente Frío y Segunda Tormenta Invernal

Ciudad de México.- Este martes 13 de enero de 2026, las condiciones del clima en México serán variadas y, en algunos casos, de riesgo, por lo que es importante mantenerse informado antes de salir de casa. El contraste entre lluvias intensas, temperaturas gélidas en gran parte del país y rachas de viento fuertes puede afectar la movilidad, la salud y actividades al aire libre, especialmente en regiones del centro, norte y sureste del territorio nacional. ¡Toma precauciones!

Así será el clima en México este martes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el país enfrentará la influencia de varios sistemas atmosféricos que mantendrán un escenario de inestabilidad durante el día. Durante este martes, el Frente Frío número 27 interactuará con un canal de baja presión ubicado sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, lo que favorecerá el desarrollo de lluvias y chubascos de distinta intensidad.

Así será el clima en México este martes. Foto: Conagua

Al mismo tiempo, la masa de aire polar asociada a este frente comenzará a modificar gradualmente sus características, permitiendo un ligero ascenso de las temperaturas vespertinas, aunque el ambiente seguirá siendo frío a muy frío durante la mañana y la noche. Por otro lado, la segunda Tormenta Invernal de la temporada continuará generando condiciones adversas en el norte del país, con posibilidad de nieve, aguanieve y lluvia engelante en varias entidades.

Hacia el final del día, este sistema se desplazará hacia el sur de Estados Unidos (EU), dejando de afectar directamente al territorio nacional. Además, el ingreso de humedad tanto del océano Pacífico como del Golfo de México favorecerá precipitaciones en estados del norte, occidente y sur.

Pronóstico de lluvias para hoy

Las precipitaciones más intensas se concentrarán en el estado de Veracruz, donde se esperan lluvias puntuales muy fuertes en las regiones de Los Tuxtlas y Olmeca, con acumulados que podrían ser significativos. También se prevén chubascos con lluvias fuertes en zonas de Veracruz (Papaloapan), Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

En entidades como Sinaloa, Nayarit, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Puebla, Campeche y Yucatán, se esperan intervalos de chubascos, mientras que Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí y Guerrero podrían registrar lluvias aisladas.

Estas precipitaciones podrían provocar incremento en niveles de ríos y arroyos, así como encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. A ello se suman bancos de niebla en diversas ciudades y regiones montañosas del país, los cuales pueden reducir la visibilidad en carreteras.

Pronóstico de temperaturas en México

En cuanto a las temperaturas, el contraste será notable. Durante el día, se esperan ambientes muy calurosos en regiones del occidente y sur del país, con máximas de 35 a 40°C en zonas costeras de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y el sur de Chiapas. En el sur de Sinaloa y Nayarit, las máximas oscilarán entre 30 y 35°C.

En contraste, el amanecer traerá temperaturas extremadamente bajas en buena parte del territorio. Las zonas serranas de Durango registrarán mínimos de hasta -15°C, mientras que Chihuahua y Zacatecas podrían descender hasta -10 grados. En amplias regiones del norte y centro del país, incluyendo Sonora, Coahuila, Nuevo León, Estado de México, Puebla y Oaxaca, las temperaturas oscilarán entre -5 y 0 grados, con heladas. También se esperan valores de 0 a 5 grados en regiones serranas de Sinaloa, Nayarit, Ciudad de México y Chiapas.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)