Clima HOY martes 13 de enero de 2026 en la NOCHE: Se advierten LLUVIAS FUERTES

Ciudad de México.- Para esta noche de martes 13 de enero de 2026 se esperan lluvias puntuales fuertes en diversas partes del país, así que si tienes planes para estar en el exterior, es mejor que consultes el pronóstico del clima completo. A continuación, te presentamos el reporte detallado de las condiciones climatológicas a partir de las 20:00 horas y durante las primeras horas del miércoles 14 de enero. Esta información corresponde al más reciente informe emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales.

De acuerdo con Conagua, para esta noche de martes 13 y madrugada del miércoles 14, el frente frío número 27 se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán, en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste del país; esto ocasionará chubascos y lluvias puntuales fuertes en diversas partes del país. Mientras que, según el SMN, para mañana, un nuevo frente frío (número 28) y su masa de aire polar se desplazarán sobre el norte del país y el golfo de México; en combinación con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y con una vaguada en altura sobre dicho golfo, originarán chubascos y lluvias fuertes en estados del oriente y sureste de México, así como en la península de Yucatán.

¿Dónde lloverá este martes 13 de enero de 2026 en la noche?

Chubascos en:

Campeche

Yucatán

Veracruz (Las Montañas)

Puebla (Tehuacán-Sierra Negra)

Lluvias puntuales fuertes en:

Veracruz (Papaloapan)

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Quintana Roo

Lluvias puntuales muy fuertes en:

Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca)

¿Cuál es el pronóstico de lluvias para mañana 14 de enero de 2026?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan), Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan), Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Morelos y Tlaxcala.

