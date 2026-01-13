Epidemia silenciosa: 3.6 millones de mexicanos padecen depresión, pero más de la mitad viven sin diagnóstico

Ciudad de México.- La depresión es una enfermedad mental que afecta a más de 3.6 millones de mexicanos; sin embargo, en más de la mitad de los casos, esta condición no está diagnosticada ni tratada, lo cual afecta gravemente la calidad de vida y, en casos extremos, lleva al suicidio, ya que los síntomas se intensifican, advirtió a EFE un especialista.

"Más del 50 por ciento de las personas con depresión no recibe ningún tipo de atención, y algunos estudios hablan de hasta un 70 por ciento que no está adecuadamente tratado", señaló el psiquiatra Alonso Morales Rivero, especialista del Centro Médico ABC, con motivo del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, que se conmemora cada 13 de enero.

En una entrevista, el especialista mencionó que la depresión no debe confundirse con la tristeza cotidiana, ya que se trata de un trastorno clínico que impacta de manera directa la funcionalidad de quien lo padece y puede incluir ideación suicida; por ello, es primordial poner atención a cada cambio en su sentir.

"La depresión es una enfermedad cuyos síntomas principales son el ánimo depresivo y la anhedonia, que es la pérdida de la capacidad de experimentar placer", explicó Morales Rivero, quien detalló que para su diagnóstico los síntomas deben mantenerse al menos durante 15 días. Aquí te mencionamos los síntomas más relevantes:

Alteraciones en el apetito

Dificultad para concentrarse, recordar o tomar decisiones.

Sentimientos persistentes de culpa o minusvalía

Problemas para dormir (insomnio o dormir demasiado)

Pensamientos suicidas

Morales Rivero mencionó que la tristeza es una emoción básica y esperable ante pérdidas o situaciones adversas, mientras que la depresión implica un deterioro sostenido en la vida diaria. "Cuando uno pierde la funcionalidad y deja de disfrutar las cosas que antes le gustaban, ya no hablamos de una emoción normal, sino de un trastorno", expresó Rivero.

Se calcula que 3.6 millones de mexicanos adultos viven con depresión, con una afectación significativamente mayor en mujeres, quienes presentan una prevalencia hasta tres veces superior a la de los hombres, particularmente entre los 40 y 59 años. Además, este padecimiento ocupa el primer lugar como causa de discapacidad en mujeres mexicanas y el noveno en hombres.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), más de 34 millones de mexicanos han manifestado sentirse deprimidos en algún momento de su vida, pero solo una fracción mínima recibe atención farmacológica o psicoterapéutica adecuada. La depresión sigue siendo estigmatizada, subdiagnosticada y subtratada. Estudios confirman que la pandemia de Covid-19 agravó la prevalencia de la depresión y reflejó que esta condición se da más en adultos jóvenes y personas mayores de 65 años.

La depresión existe y no siempre se nota. Escuchar y buscar ayuda puede salvar vidas.

