Lotería Nacional: Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Mayor No. 3997 de HOY martes 13 de enero

Ciudad de México.- Hoy es martes 13 de enero de 2026 y es día de Sorteo Mayor de la Lotería Nacional. ¿Compraste tu cachito? Si la respuesta es sí, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de esta noche. Hoy se celebra el Sorteo Mayor No. 3997, que celebra la Feria de Chilpancingo 'Navidad y Año Nuevo', edición bicentenario.

De acuerdo con la información compartida por la Lotería Nacional, la Feria de Chilpancingo, creada en 1825, es la más antigua de México y la máxima fiesta de Guerrero; "se celebra en diciembre y enero, reúne tradiciones, eventos culturales y en 2025 cumple 200 años como patrimonio histórico y cultural".

"Se relaciona con la importancia de Chilpancingo como sede del Primer Congreso de Anáhuac que se celebró en 1813, bajo el mando del general José María Morelos y Pavón. La Feria de Chilpancingo. Navidad y Año Nuevo es considerada patrimonio cultural, histórico de Guerrero". También señala que los eventos que se realizan en la Feria de Chilpancingo reúnen a miles de guerrerenses y de visitantes que se dan cita para ver el desfile colorido de la diversidad de grupos de danzas y representantes culturales de Guerrero.

¿Cuánto puedes ganar?

Premio Mayor: 21 millones de pesos en tres series

Premio por serie: 7 millones de pesos

Costo del cachito: $30

Costo de la serie: $600

RESULTADOS del Sorteo Mayor No. 3997 de hoy martes 13 de enero de 2026

Premio Mayor 21 millones de pesos:

En espera de resultados

Segundo premio 2,550,000 pesos:

En espera de resultados

Tercer premio 900,000 pesos:

En espera de resultados

Cuarto premio 240,000 pesos:

En espera de resultados

Quinto premio 240,000 pesos:

En espera de resultados

Sexto premio 240,000 pesos:

En espera de resultados

Séptimo premio 240,000 pesos:

En espera de resultados

Octavo premio 120,000 pesos:

En espera de resultados

Noveno premio 120,000 pesos:

En espera de resultados

Décimo premio 120,000 pesos:

En espera de resultados

Decimoprimer premio 120,000 pesos:

En espera de resultados

Decimosegundo premio 120,000 pesos:

En espera de resultados

