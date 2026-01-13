Ciudad de México.- En la cultura gastronómica de México, las galletas ocupan un lugar privilegiado que trasciende generaciones. Este producto se ha consolidado como un elemento indispensable en diversos momentos del día: desde el ritual matutino de acompañar el café hasta las convivencias familiares donde su textura, ya sea quebradiza o esponjosa, se convierte en el complemento perfecto para una buena charla. Su versatilidad es tal que funcionan igual de bien como un 'snack' rápido para mitigar el hambre o como un gesto de apapacho hacia los invitados.

Sin embargo, la industria ha llevado este placer a una escala masiva, ofreciendo en los anaqueles de los supermercados un abanico interminable de presentaciones, rellenos y sabores que compiten con las recetas caseras tradicionales. Pero esta disponibilidad inmediata conlleva un desafío nutricional: el consumo frecuente de estas versiones comerciales esconde una realidad preocupante, pues muchas de ellas están hechas con niveles críticos de azúcares procesados que pueden comprometer el bienestar del consumidor si no se vigila su consumo.

Profeco revela cuáles son las galletas con menor porcentaje de azúcar del mercado mexicano

El azúcar es un gusto que se debe moderar

El azúcar en los alimentos aporta dulzor, energía y hace que tengan un mejor sabor; sin embargo, nuestro cuerpo realmente no lo necesita. Su consumo excesivo puede provocar problemas de salud como obesidad, caries, riesgo cardiovascular y diabetes tipo 2, un padecimiento que representa un gran desafío para la salud pública de México.

Lo más recomendable sería eliminar completamente el consumo de azúcar añadida (procesados, refrescos, dulces); sin embargo, esto no siempre es viable. Una opción es reducirla poco a poco o elegir productos que tengan la menor cantidad de endulzante, por lo que es crucial revisar las etiquetas y preferir azúcares naturales presentes en alimentos frescos. Por eso, aquí te compartimos las galletas con menos azúcar.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha realizado un análisis de distintas marcas de galletas disponibles en el mercado; con los resultados identificó cuáles tienen menos azúcar en comparación con otras marcas. Es importante mencionar que, aunque ninguna es completamente libre de azúcar, es una mejor alternativa cuando se tiene un antojo.

Entre las opciones destacan dos tipos de galletas de animalitos, un postre tradicional en México que suele gustar tanto a niños como a adultos:

Animalitos Golden Hills: contienen 18.90 gramos de azúcar por cada 100 gramos de producto Animalitos Precissimo: aportan 20.7 gramos de azúcar por cada 100 gramos

Si los animalitos no son de tu agrado, estas galletas también aparecen en la lista de Profeco como alternativas con menor contenido de azúcar:

Nabisco Premium Marbu Dorada: menos de 19 gramos de azúcar por cada 100 gramos

menos de 19 gramos de azúcar por cada 100 gramos Gullón: 20.64 gramos por cada 100 gramos

20.64 gramos por cada 100 gramos Ke Precio: 20.82 gramos por cada 100 gramos

20.82 gramos por cada 100 gramos La Moderna: 20.84 gramos por cada 100 gramos

20.84 gramos por cada 100 gramos Cuétara Galletas Hojaldradas: 21.31 gramos por cada 100 gramos

Aunque estas galletas tienen menos azúcar que otras opciones del mercado, siguen conteniendo cantidades elevadas de este ingrediente. Lo mejor es consumirlas solo de manera ocasional y no incluirlas como parte habitual de la dieta diaria. Disfrutar una galleta de vez en cuando está bien; la clave está en moderar su consumo.

Disfrutar de un buen snack no está peleado con el bienestar de sus peques.



Ahora que retomaron las clases, consulten la @RdelConsumidor para conocer varias opciones de colaciones saludables y divertidas para las y los niños.



uD83DuDDA5? https://t.co/7jg19Hv99n pic.twitter.com/dZjiS8hsPp — Iván Escalante (@ivan_escalante) January 13, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui