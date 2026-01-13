Sheinbaum habla sobre las intervenciones en México y SEP confirma primer megapuente del 2026: Esto y más en Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si te perdiste de las últimas noticias dentro del territorio mexicano, quédate a revisar el Tribuna Top 3 México. En este resumen informativo te enterarás de los hechos ocurridos a nivel nacional en las últimas horas. En la edición de hoy martes 13 de enero, conoce que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló sobre las intervenciones en el territorio mexicano.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

SEP confirma el primer megapuente del 2026

El primer megapuente del año, confirmado por la SEP, abarcará cuatro días; este receso iniciará el viernes 30 de enero, fecha destinada al Consejo Técnico Escolar, y se prolongará hasta el lunes 2 de febrero, día que se traslada para conmemorar la Constitución Mexicana.

Salinas Pliego denuncia al Gobierno de México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Mediante un video, el empresario Ricardo Salinas Pliego hizo oficial su denuncia de más de 100 páginas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por persecución política y acoso de parte del Gobierno de México en las mañaneras de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum habla sobre las intervenciones en México

La mandataria de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó durante su mañanera de hoy que la última intervención que hubo en México ocasionó que se llevaran "la mitad del territorio"; además, aclaró que aquellos que piden la intervención en el país es porque no tienen "fuerza interna".

Fuente: Tribuna del Yaqui