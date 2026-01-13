Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 13 de enero en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 13 de enero, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Tlalpan y Cuauhtémoc. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar rutas alternas.

Para empezar, a las 08:00 horas en la alcaldía Álvaro Obregón se concentrará el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, ubicado en avenida Insurgentes Sur número 1931, colonia Guadalupe Inn. En realidad, se trata de demandas que incluyen el cumplimiento de acuerdos de reinserción laboral, la habilitación de trámites de jubilación para extrabajadores de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, así como la regularización en los pagos de pensiones y jubilaciones.

De igual forma, a las 08:00 horas en la alcaldía Tlalpan se reunirán miembros de la Organización de Estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional en el cruce de Periférico Sur y Picacho Ajusco, en la colonia Ampliación Fuentes del Pedregal. Exigen un diálogo efectivo con autoridades educativas y el cumplimiento de acuerdos pendientes, por lo que no se descartan afectaciones a la circulación en la zona.

Marchas y Movilizaciones para este martes 13 de enero

Asimismo, en punto de las 17:00 horas, en la alcaldía Coyoacán, se congregarán miembros de la comunidad estudiantil de la Facultad de Arquitectura de la UNAM al interior del recinto. Es necesario destacar que durante el acto se llevará a cabo la entrega formal de las instalaciones y se dará por concluido el paro iniciado el 10 de octubre de 2025. Se hace un llamado a manejar con extrema precaución para evitar accidentes.

??uD83DuDE9B Servicios de emergencia en camino a brindar apoyo por tráiler descompuesto sobre Circuito Interior al sur y Norte 182, colonia Pensador Mexicano, @A_VCarranza.



uD83DuDD00 Alternativa vial: Av. Oceanía.#911CDMX #C5OjosDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad pic.twitter.com/5jTuTGhJpa — C5 CDMX (@C5_CDMX) January 13, 2026

Finalmente, a las 09:00 horas, se prevé un bloqueo de transportistas por la organización Rutas Hermanas; los lugares afectados serán: Carretera Chalco–Cuautla, Autopista México–Puebla, Circuito Exterior Mexiquense, principalmente a la altura de Nezahualcóyotl; Calzada Ignacio Zaragoza, en la zona de Santa Martha Acatitla; Avenida Bordo de Xochiaca, en los límites de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán; cruce de Bordo de Xochiaca y avenida Vicente Villada, acceso al Circuito Mexiquense; Carretera México–Texcoco, Periférico Oriente y Avenida Pantitlán.

Fuente: Tribuna del Yaqui