Chiapas, México.- La primera muerte de un animal de vida silvestre con miasis en una de sus extremidades es catalogada como el peor escenario por la presencia del gusano barrenador del ganado en México, registrada el pasado 4 de diciembre de 2025 en el municipio de Palenque, Chiapas. De acuerdo con distintas fuentes, está confirmado que se trató de un mono saraguato, especie en peligro de extinción, de aproximadamente cinco años de edad.

El animal fue encontrado en muy malas condiciones por pobladores, luego de que cayó de lo alto de un árbol, por lo que fue inmediatamente trasladado a un consultorio veterinario privado, donde se dio aviso a la Oficina de Representación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Chiapas.

¡ALERTA! Surge preocupación al morir mono saraguato por gusano barrenador en Chiapas

Al llegar los inspectores de la Profepa, decidieron llevar al mono saraguato a la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), 'Los Susurros', ubicada en la carretera Palenque-Ruinas. Los médicos veterinarios extrajeron las larvas de la lesión, que tras ser enviadas al laboratorio especializado del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), resultaron positivas para gusano barrenador del ganado.

La veterinaria indicó que durante la observación del animal, se identificaron lesiones con miasis en el miembro anterior izquierdo, por lo que se notificó al Senasica para la identificación de la larva, que confirmó que se trataba de un caso de gusano barrenador del ganado. Debido a lo profundo de la herida en la extremidad y los daños provocados por el parásito, el mono saraguato perdió la vida y fue enterrado siguiendo todos los protocolos sanitarios.

Es importante mencionar que la Semarnat agregó que, a través de la Dirección General de Vida Silvestre, ha fortalecido acciones preventivas y de difusión en sus oficinas de representación estatales, incluyendo la distribución de flyers informativos, trípticos y pláticas sobre la identificación y tratamiento de miasis y casos con gusano barrenador del ganado, con el objetivo de detectar y canalizar oportunamente los casos a Senasica.

Entre los meses de mayo y junio de 2024, la población de mono saraguato del sureste del país sufrió una grave disminución debido a las altas temperaturas, que provocó la muerte masiva por golpes de calor y deshidratación. Según el monitoreo, en Tabasco perdieron la vida 286 ejemplares, entre machos, hembras y crías, mientras que en Chiapas, Veracruz y Campeche, el número de monos saraguato que murieron superó los 60 individuos.

En México tener primates endémicos como mascotas es un delito.

uD83DuDC12Especies como el mono araña (Ateles geoffroyi) y el mono saraguato (Alouatta palliata) están protegidas por la ley, debido a la disminución de sus poblaciones, asociada con el tráfico ilegal y la pérdida de su… pic.twitter.com/HLI4tOqjqW — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) December 25, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui