Claudia Sheinbaum RESPONDE a Trump; afirma que T-MEC beneficia a México y Estados Unidos

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) beneficia a México y Estados Unidos en su conferencia matutina del día miércoles 14 de enero de 2026; además de ser los empresarios estadounidenses quienes más lo defienden, la presidenta mexicana confía en que continuará con una relación comercial sólida.

En respuesta a lo expresado por Donald Trump, presidente de Estados Unidos, el día martes 13 de enero de 2026 en Michigan, donde argumentó como "irrelevante" el T-MEC para su país. Sheinbaum dijo: "Nosotros creemos que es muy beneficioso para Estados Unidos. Por cada empleo que se creó aquí relacionado con esta integración comercial, hay un estudio que dice que se crearon tres empleos en los Estados Unidos. No es que el empleo en Estados Unidos se venga para acá. Como hay integración, se crea empleo aquí y se crea empleo allá", detalló la presidenta mexicana.

"Incluso a Estados Unidos le importa hoy mucho la competencia con China, por el desarrollo de China en muchísimas áreas y otros países asiáticos, pero principalmente China. Es mucho mejor que nos mantengamos unidos como América del Norte, para competir con China, que solito Estados Unidos. A ellos les conviene esta competencia económica", agregó Sheinbaum.

"Quienes más defienden el tratado son los empresarios de Estados Unidos, los que más lo defienden. Por supuesto, México también, ¿por qué? Porque hay una integración muy grande. Ellos tienen muchísimas plantas de producción, no solo de autos sino de muchísimos temas. Recientemente compraron una empresa de transformadores en México, es decir, hay confianza en el país. Entonces estoy convencida de que va a seguir la relación comercial con Estados Unidos", expresó Claudia Sheinbaum.

Ante la incertidumbre generada por las declaraciones de Trump y el proceso de revisión del T-MEC que concluirá el 1 de julio de 2026, la presidenta Sheinbaum proyectó confianza y una revisión pragmática.

Después del día 20 de enero, la presidenta mexicana busca una llamada con el presidente estadounidense sobre los diferentes temas de la agenda bilateral; con esto busca aclarar la discusión en un marco de beneficio mutuo y realismo geopolítico, más allá de las declaraciones unilaterales.

