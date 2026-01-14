Clima en México HOY: Conagua alerta LLUVIAS fuertes y temperaturas extremas este miércoles

Ciudad de México.- El clima en México para hoy miércoles 14 de enero de 2026 estará marcado por la presencia de lluvias fuertes en el sureste, temperaturas extremas en distintas regiones del país y rachas intensas de viento que podrían generar afectaciones. Ante este panorama, autoridades recomiendan mantenerse informados y tomar precauciones, especialmente en zonas donde se prevén lluvias intensas, heladas y eventos de norte. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en México este miércoles

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el nuevo Frente Frío 28 será el principal sistema que influirá en el comportamiento del clima durante este miércoles. Su desplazamiento reforzará el ambiente frío a muy frío en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, donde además se prevé la formación de bancos de niebla en zonas montañosas.

#Pronóstico para el noroeste y norte de #México en las próximas tres horas. pic.twitter.com/fg2qErEJQd — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 14, 2026

A esto se suma un nuevo evento de “Norte” durante la tarde, con rachas de viento que podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora, principalmente en Tamaulipas y Veracruz, así como rachas intensas en el norte y noreste del país.

Pronóstico de lluvias en México hoy

Las condiciones atmosféricas favorecerán lluvias puntuales fuertes en Veracruz, especialmente en las regiones de Los Tuxtlas y Olmeca, así como en Tabasco, Oaxaca y Chiapas. También se esperan intervalos de chubascos en Hidalgo, Puebla, Estado de México (Edomex), Ciudad de México (CDMX), Guerrero y la península de Yucatán, mientras que en estados del centro-occidente se presentarán lluvias aisladas.

Estas precipitaciones podrían provocar incrementos en niveles de ríos y arroyos, encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Pronóstico de temperaturas para este miércoles

En cuanto a las temperaturas, el contraste térmico será notable. Durante el día, se esperan valores máximos de 35 a 40°C en estados del Pacífico como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Otras entidades del sur y sureste registrarán temperaturas de 30 a 35°C. En contraste, las temperaturas mínimas serán gélidas en zonas serranas del norte, con valores de hasta menos 10 grados en Chihuahua, Durango y Zacatecas, así como heladas en regiones altas del centro del país.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)