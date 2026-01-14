Clima HOY miércoles 14 de enero de 2026 en la NOCHE: Frente frío número 28 trae LLUVIAS FUERTES a estas regiones

Ciudad de México.- El frente frío número 28 provocará lluvias puntuales fuertes y bajas temperaturas en diversas regiones; conoce cuál es el pronóstico del clima para esta noche de miércoles 14 de enero de 2026. Si tienes planes en el exterior, es mejor que consultes el reporte del tiempo que TRIBUNA trae para ti. A continuación, te presentamos el reporte detallado de las condiciones climatológicas a partir de las 20:00 horas y durante las primeras horas del jueves 15 de enero.

Esta información corresponde al más reciente informe emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales. De acuerdo con Conagua, para esta noche de miércoles y madrugada del jueves, el nuevo frente frío número 28 recorrerá el litoral del golfo de México e interaccionará con un canal de baja presión extendido sobre el sureste del país y con una vaguada en altura, ocasionando lluvias puntuales muy fuertes en diversas regiones. Además, la masa de aire polar asociada al frente originará un nuevo descenso de la temperatura sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Aquí la lista detallada de regiones en las que lloverá:

¿Dónde lloverá este miércoles 14 de enero de 2026 en la noche?

Lluvias puntuales muy fuertes:

Chiapas

Tabasco

Fuertes en:

Veracruz (Olmeca)

Oaxaca

Lluvias con intervalos de chubascos:

Hidalgo

Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas)

Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra)

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas en:

San Luis Potosí y Tlaxcala

Chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo:

Estado de México

Ciudad de México

Guerrero

Lluvias aisladas en:

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Morelos

¿Cuál es el pronóstico de lluvias para mañana 15 de enero de 2026?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas y Tabasco.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Olmeca) y Oaxaca.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Michoacán, Guerrero, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Los Tuxtlas, Papaloapan y Las Montañas) y Campeche.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla (Valle Serdán), Veracruz (Nautla, Capital y Sotavento), Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Hidalgo y Tlaxcala.

????¡Importante! Se pronostican para este jueves #Lluvias intensas en zonas de #Chiapas y #Tabasco, así como muy fuertes en regiones de #Veracruz y #Oaxaca.



Consulta el #Pronóstico de lluvias en otras entidades del país. ?? pic.twitter.com/jGaFscXmvr — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 14, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui