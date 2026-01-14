Explota pipa de gas en la México–Querétaro y detienen a rector de la Uacam: Esto y más en Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perderte las noticias más importantes que ocurren dentro del territorio mexicano, tu mejor opción es el Tribuna Top 3 México. Quédate a ver este resumen para que te enteres de los últimos hechos ocurridos a nivel nacional en las últimas horas. En la edición de hoy miércoles 14 de enero, conoce que una pipa que transportaba gas LP explotó en inmediaciones de la autopista México–Querétaro.

Detienen al rector de la Universidad Autónoma de Campeche

El rector de la Universidad Autónoma de Campeche (Uacam), José Alberto Abud Flores, fue aprehendido el pasado lunes por elementos de la Secretaría de Seguridad Y Protección Ciudadana (SSPC), bajo cargos relacionados con la presunta posesión de sustancias ilícitas.

Senado muestra retrato de Noroña

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, develó el cuadro del senador morenista Gerardo Fernández Noroña por su gestión como presidente del Senado en el salón Colosio.

Explota pipa de gas en la México–Querétaro

Un fuerte accidente se registró la noche del martes 13 de enero de 2026 cuando una pipa que transportaba gas LP explotó y se incendió en inmediaciones de la autopista México–Querétaro; el siniestro ocasionó el cierre total de la vía y la movilización de cuerpos de emergencia; no se reportaron víctimas mortales o lesionados.

