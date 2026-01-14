Ciudad de México.- Las bolsas de basura son clave para el manejo de la higiene en los hogares. En la Ciudad de México, entró en vigor una nueva reforma para separar los residuos, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio para analizar los diferentes tipos de bolsas de basura que existen en el mercado, basando su estudio en la resistencia al desgarre, ruptura y estiramiento en las diferentes marcas.

Con el fin de mejorar el proceso de reciclaje y compostaje, los mexicanos deberán utilizar bolsas de diferente color al momento de separar su basura y entregarla a los camiones recolectores. A continuación te mostramos una lista con los peores resultados obtenidos en el estudio realizado por Profeco:

Profeco: Estas son las bolsas de basura con menor calidad de venta en el mercado

Bolsas que presentan fugas: Costalitos, Quality Day y Golden Hills

Menos resistentes al desgarre: Chedraui, Ke precio y Virutex

Menor resistencia a la ruptura: Aurrera, Precissimo, Plasti Bolsa Protecto y Servi-Bolsa

Profeco recomienda verificar la información comercial en los empaques, ya que la selección adecuada puede reducir el riesgo de fugas, desgarre o alguna ruptura, además de contribuir a una mejor higiene en la gestión de residuos domésticos y/o urbanos.

Las bolsas de basura son clave para la higiene y el manejo adecuado de los desechos. Ayudan a mantener los espacios limpios, facilitan la separación de residuos y contribuyen a mejores procesos de reciclaje y compostaje.



En este episodio del #PodcastRevistaDelConsumidor te… pic.twitter.com/DWNvFq1zhB — Profeco (@Profeco) January 7, 2026

En el mantenimiento de la limpieza, las bolsas de basura juegan un papel importante, pues estas pueden manejar residuos húmedos o pesados, por lo cual es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

No colocar objetos puntiagudos en ellas.

No dejar que la bolsa se llene por completo; siempre deja un espacio.

Revisar el empaque al momento de adquirirlas.

Comprarlas de acuerdo al tamaño necesitado.

No dejarlas en la calle y cuidarlas de fauna nociva.

Una bolsa que no se rompe o rasga es de gran ayuda para las personas que se dedican a recolectar basura, además de ayudar a que esta no se disperse hacia la calle o en las casas y así poder mantener espacios más limpios.

Fuente: Tribuna del Yaqui