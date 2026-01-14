Ciudad de México.- El registro obligatorio en líneas móviles que entró en vigor el día 9 de enero de 2026 ha causado controversia por su vulnerabilidad técnica y filtración de datos personales, lo que ha puesto bajo el ojo público a la compañía mexicana de telecomunicaciones Telcel.

Después de un fin de semana lleno de denuncias por la poca ciberseguridad en la compañía tras presunta exposición de los datos personales de los usuarios ya registrados, como lo es su CURP, nombre completo, fecha de nacimiento, correo electrónico, entre otros, la compañía mexicana asegura que el error fue eliminado en menos de dos horas.

Telcel niega filtración de datos tras polémica por registro obligatorio de líneas móviles; esto se sabe

Por su parte, los usuarios argumentaron que al ingresar el número de celular en la página de Telcel, para realizar el trámite, dicha página en automático filtraba los datos personales vinculados al propietario de la línea sin la necesidad de una contraseña o código.

En una reciente entrevista con el subdirector de Telcel, Renato Flores dijo a 'Radio Fórmula': "Hubo una vulnerabilidad técnica… lo que veías era tu propia información. Lo que hicimos fue bajar el portal, sacarlo de línea durante dos horas para hacer todo el proceso y garantizar la seguridad". Además de minimizar el accidente calificándolo como un error en las capas de desarrollo y no como una filtración de datos personales.

La empresa asegura que no se detectó ninguna descarga masiva o vacío de información en su base de datos después de realizar un análisis forense de ciberseguridad. A pesar de la desconfianza generada por el suceso, el trámite sigue siendo obligatorio.

Telcel informó que hasta el momento se han registrado alrededor de 200 mil registros y que han sido de manera exitosa. A pesar de lo sucedido, la compañía confía en que el registro siga avanzando, ya que tiene como fecha límite el día 30 de junio de 2026.

uD83DuDEA8ALERTA uD83DuDEA8 Esto es gravísimo!!!



El gobierno de México está obligando a las personas a registrar sus datos biométricos vinculados a su número de teléfono, y desde el primer día ya se detectaron vulnerabilidades.



Al ingresar un número Telcel, la página solicita un código de… pic.twitter.com/4rpz5tcRrQ — Mich uD83EuDD87uD83DuDD0A (@artmichel_eth) January 10, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui