VIDEO: Explota pipa de gas en la México–Querétaro; ¿cómo está la autopista HOY 14 de enero?

Jilotepec, Estado de México.- Un fuerte accidente generó alarma la noche del martes 13 de enero de 2026 en una de las vialidades más transitadas del Valle de México: Una pipa que transportaba gas LP explotó y se incendió en inmediaciones de la autopista México–Querétaro. Este siniestro ocasionó el cierre total de la vía y la movilización de cuerpos de emergencia de distintos estados.

El incidente se registró en el kilómetro 80 de la autopista, en el tramo ubicado entre Jilotepec, Estado de México (Edomex), y Tepeji del Río, Hidalgo, una zona clave para la conexión entre el centro y el Bajío del país.

Se registra la explosión de una pipa de gas LP en la carretera México-Querétaro, a la altura del kilómetro 80; la circulación se encuentra detenida en ambos sentidos

— @vuelomagazine (@vuelomagazine1) January 14, 2026

Accidente ocurrió tras presunto choque múltiple

De acuerdo con reportes preliminares, el incidente habría sido provocado por un choque múltiple, también conocido como "carambola", en el que estuvo involucrada la pipa de gas. Tras el impacto, se generó un incendio que posteriormente derivó en la explosión del tanque, cuyo resplandor fue visible a varios kilómetros de distancia.

A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han confirmado el número de personas lesionadas o fallecidas, ni el total de vehículos implicados en el percance. Las investigaciones continúan para esclarecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades.

Tras la explosión, se activaron protocolos de emergencia y arribaron al sitio elementos de la Guardia Nacional, Protección Civil, bomberos y servicios médicos. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que sus unidades en la zona oriente del Estado de México se mantuvieron disponibles para atender a posibles heridos.

Videos difundidos en redes sociales mostraron la magnitud del incendio y la intensa columna de humo, así como largas filas de vehículos varados en ambos sentidos de la autopista.

Yo pasé en dirección Querétaro a las 8:12 PM y vi una Pipa de la Compañía Flama Gas incendiándose. Había enfrente una grúa que intentó sacar la pipa pero no pudo. (Km80 dirección CDMX)



A las 8:30 pm explotó la pipa.

— Santy Así Mero! (@SantyRuize) January 14, 2026

Reapertura gradual de la autopista

Después de aproximadamente cinco horas, la vialidad fue reabierta durante la madrugada de este miércoles 14 de enero de 2026. No obstante, autoridades de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) advirtieron que el tránsito avanzaba lentamente debido a la acumulación de vehículos que permanecieron detenidos por el cierre prolongado.

De manera intermitente, la circulación fue habilitada parcialmente hacia Querétaro alrededor de las 21:45 horas del martes. Sin embargo, la presencia de escombros, daños en la carpeta asfáltica y afectaciones a muros de contención obligaron a suspender nuevamente el paso para realizar maniobras de limpieza y asegurar la zona.

Tras concluir las labores, el tránsito fue restablecido en ambos sentidos, aunque autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones y atender las indicaciones viales.

