Ciudad de México.- El proceso de inscripción es gratuito, además de ser en línea en el caso de la Ciudad de México. La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha dado a conocer las fechas para la preinscripción en educación básica del ciclo escolar 2026-2027. Padres y tutores de menores de edad deben estar atentos a las fechas presentadas para realizar el trámite de inscripción para que sus hijos puedan obtener un lugar.

Las preinscripciones para el ciclo escolar 2026-2027 comenzarán para preescolar, primaria y secundaria desde el día martes 3 de febrero hasta el día viernes 6 de febrero de 2026, reanudándose el día lunes 9 de febrero hasta el día 13 de febrero de 2026, de acuerdo con el calendario de la SEP.

Ciclo escolar 2026-2027: SEP lanza las fechas oficiales para la preinscripción en educación básica

En el caso de la Ciudad de México, las preinscripciones ya iniciaron, además de que se realizarán alfabéticamente de acuerdo con la inicial de su primer apellido. El trámite se realizará en línea desde la página oficial: https://www.aefcm.gob.mx/preinscripciones-gobmx/.

Las fechas por inicial son:

13 al 15 de enero de 2026: A y B.

16, 19 y 20 de enero de 2026 es C.

Del 21 al 23 de enero de 2026 son D, E y F.

Del 26 al 28 de enero de 2026 es G.

29 y 30 de enero 2026 H, I, J Y K;

De 3 a 5 de febrero DE 2026.

9 y 10 de febrero de 2026 será M.

11 al 13 de febrero 2026 N, Ñ, O y P;

16 al 20 de febrero 2026 Q, R, S y Y;

23 al 27 de febrero 2026 U, V, W, X, Y y Z.

No obstante, en el caso de no haber realizado el registro conforme a la letra inicial de su apellido, se podrá realizar en cualquier otro momento dentro del periodo establecido en el calendario de la convocatoria.

uD83CuDFEB Ya puedes iniciar los trámites para la Incorporación al Subsistema Educativo Estatal 2026-2027. Si buscas ofrecer servicios de educación básica, este es el momento de iniciar tu proceso.?



Consulta la convocatoria: https://t.co/vXq1Rg5iSh #ElPoderDeLaEducación pic.twitter.com/wJ5de7R5S1 — Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (@SeducEdoMex) January 9, 2026

Estos son los requisitos para realizar la preinscripción:

Acta de nacimiento del aspirante

CURP del estudiante

Opciones de planteles cerca o de su preferencia.

Clave de centro de trabajo en las escuelas seleccionadas

El trámite es gratuito y debe realizarse dentro de las fechas establecidas; la SEP recomienda no dejarlo para el último momento, ya que la asignación de espacios depende de la disponibilidad de la escuela.

Fuente: Tribuna del Yaqui.