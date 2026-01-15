Clima HOY jueves 15 de enero de 2026 en la NOCHE: Se prevén LLUVIAS INTENSAS por frente frío número 28

Ciudad de México.- El frente frío número 28 provocará lluvias puntuales intensas y lluvias muy fuertes en diversas regiones del país; conoce cuál es el pronóstico del clima para esta noche de jueves 15 de enero de 2026. Si tienes planes en el exterior, es mejor que consultes el reporte del tiempo que TRIBUNA trae para ti. A continuación, te presentamos el reporte detallado de las condiciones climatológicas a partir de las 20:00 horas y durante las primeras horas del viernes 16 de enero.

Esta información corresponde al más reciente informe emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales. De acuerdo con Conagua, para esta noche de jueves y madrugada del viernes, se espera que el frente frío número 28 se desplace hacia el mar Caribe, dejando de afectar al territorio mexicano; sin embargo, mantendrá condiciones para lluvias puntuales intensas y lluvias muy fuertes en varios estados. Asimismo, continuará ambiente frío a muy frío por la noche y madrugada con posibles heladas en estados de la Mesa del Norte, Mesa Central y oriente del país, con bancos de niebla en zonas de dichas regiones. Aquí la lista detallada de regiones en las que lloverá:

#FrentesFríos 28 y 29 mantendrán bajas #Temperaturas en estados de las mesas del Norte y Central este fin de semana. Más información en ??https://t.co/ETmeBX9ncq pic.twitter.com/7bjNiAnmKB — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 15, 2026

¿Dónde lloverá este jueves 15 de enero de 2026 en la noche?

Lluvias puntuales intensas en:

Chiapas

Tabasco

Lluvias muy fuertes en:

Veracruz (Olmeca)

Oaxaca

Lluvias fuertes en:

Puebla (Tehuacán-Sierra Negra)

Veracruz (Los Tuxtlas, Papaloapan y Las Montañas)

Campeche

Chubascos en:

Puebla (Valle Serdán)

Veracruz (Nautla, Capital y Sotavento)

Yucatán

Quintana Roo

Por otro lado, el ingreso de humedad del océano Pacífico generará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del occidente, centro y sur del territorio mexicano, con lluvias puntuales fuertes las cuales se podrían acompañar con descargas eléctricas en zonas de Michoacán y Guerrero.

¿Cuál es el pronóstico de lluvias para mañana viernes 16 de enero de 2026?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Estado de México.

Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Estado de México. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla.

Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Fuente: Tribuna del Yaqui