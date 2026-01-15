Clima México HOY 15 de enero: LLUVIAS intensas, vientos fuertes y cambios de TEMPERATURAS

Ciudad de México.- Antes de salir de casa este jueves 15 de enero de 2026, conviene revisar cómo se comportará el clima en México, ya que las condiciones serán contrastantes en distintas regiones. Mientras algunas entidades enfrentarán lluvias intensas y vientos fuertes, otras registrarán temperaturas extremas, tanto de calor como de frío. Para que tomes las precauciones necesarias, aquí en TRIBUNA te compartimos el reporte meteorológico completo.

Así será el clima en México este jueves 15 de enero

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este jueves el Frente Frío número 28 avanzará rápidamente sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, donde interactuará con una vaguada en altura ubicada sobre el Golfo de México. Esta combinación favorecerá lluvias de diversa intensidad y un incremento significativo del viento en varias regiones.

Así será el clima en México este jueves. Foto: Conagua

La masa de aire polar asociada al sistema mantendrá condiciones de frío a gélido durante el amanecer en entidades del norte y del centro del país, con heladas y posibles bancos de niebla en zonas montañosas del centro, oriente y sureste. Además, se prevé un evento de 'Norte' con rachas intensas en el istmo y golfo de Tehuantepec, así como en el litoral del Golfo de México y la península de Yucatán.

A esto se suma el ingreso de aire cálido y húmedo del océano Pacífico, que favorecerá chubascos con actividad eléctrica en el occidente, centro y sur del país, incluido el Valle de México.

Pronóstico de lluvias

Para hoy, se esperan lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Chiapas y Tabasco, las cuales podrían alcanzar acumulados elevados. En Veracruz, especialmente en la región Olmeca, así como en Oaxaca, se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes. En estados como Michoacán, Guerrero, Puebla, Campeche y algunas zonas de Veracruz, se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes.

También se registrarán intervalos de chubascos en entidades del occidente y centro, como Jalisco, Colima, Estado de México (Edomex), Ciudad de México (CDMX) y Morelos, además de la península de Yucatán. En Hidalgo y Tlaxcala las lluvias serán aisladas. Estas precipitaciones podrían generar aumento en niveles de ríos y arroyos, encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas, por lo que se recomienda extremar precauciones.

Pronóstico de temperaturas HOY en México

En cuanto a las temperaturas máximas, se esperan condiciones muy calurosas en el occidente y sur del país. Estados como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero alcanzarán valores de entre 35 y 40°C, mientras que el sur de Sonora, la costa de Oaxaca y la costa de Chiapas registrarán máximas de 30 a 35 grados. En contraste, el frío será relevante durante la madrugada y el amanecer.

Las zonas serranas de Chihuahua y Durango podrían descender hasta entre -15 y -10°C, mientras que en regiones altas de Zacatecas se esperan valores de -10 a -5 grados. Gran parte del norte, centro y sur del país presentará temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con heladas, incluyendo entidades como Sonora, Coahuila, Nuevo León, Edomex, CDMX y Puebla. En zonas serranas de Tamaulipas, Sinaloa y Chiapas, las mínimas oscilarán entre 0 y 5°C.

