Negociaciones del T-MEC concluirán en junio y Papa León XIV desea visitar México: Esto y más en Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si te perdiste de las últimas noticias dentro del territorio mexicano, quédate a revisar el Tribuna Top 3 México. En este resumen informativo te enterarás de los hechos ocurridos a nivel nacional en las últimas horas. En la edición de hoy jueves 15 de enero de 2026, conoce que las negociaciones del T-MEC concluirán en junio.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentará su Reforma Electoral en febrero

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves que su propuesta de Reforma Electoral será presentada en la primera semana de febrero y rechazó que la iniciativa sea de carácter autoritario o pretenda concentrar el poder político, como han acusado sectores de la oposición.

Papa León XIV manifiesta su deseo de visitar México

El Papa León XIV se reunió con el cardenal Carlos Aguiar Retes el pasado 14 de enero, y le externó su deseo de visitar México a fin de encomendar su pontificado a la Virgen de Guadalupe.

Las negociaciones del T-MEC concluirán en junio

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) avanza conforme a lo previsto. Detalló que hacia finales de este mes los tres países presentarán sus conclusiones y que, de acuerdo con los plazos establecidos, las negociaciones deberán concluir en junio.

Fuente: Tribuna del Yaqui