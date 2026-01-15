Papa León XIV desea visitar México en este 2026; Claudia Sheinbaum ordena gestionar su visita

Ciudad de México.- Papa León XIV desea visitar a México en este 2026 y Claudia Sheinbaum ordenó gestionar su visita. La secretaria de Gobernación ya está en contacto con el representante del Vaticano para revisar fechas. En la mañanera de este jueves 15 de enero, la presidenta de México confirmó que Rosa Icela Rodríguez, quien es secretaria de Gobernación de México, ya tiene la indicación de buscar al nuncio apostólico Joseph Spiteri, representante del Vaticano en México, para acordar la visita del Papa León XIV.

“Ya está la idea de que sí va a venir; no hemos recibido algo formal, pero lo buscaremos para saber cuál es la fecha. Recuerden que lo invitamos el 12 de diciembre de 2025 a que viniera a México y esperamos recibirlo este año”, mencionó la presidenta mexicana.

"El Estado mexicano es laico, pero eso no quiere decir que no reconozcamos, además del Papa como representante de un Estado, que la gran mayoría del pueblo de México es católico", agregó. Además de destacar que el máximo representante de la Iglesia católica comparte valores similares a los de la 4T.

"El Papa actual ha manifestado también su posicionamiento respecto a la pacificación del mundo; sus preocupaciones sobre la migración y otros temas en los que coincidimos en una visión humanista del futuro, no solo de México, sino del mundo entero. Vamos a esperar, yo creo que es bueno que venga", concluyó. La mandataria agregó que esta sería una visita importante para los mexicanos, en el sentido de la identidad cultural.

En un comunicado, la Arquidiócesis Primada de México dio a conocer que el cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado de México, se reunió el pasado miércoles con el Papa León XIV, donde agradeció de manera especial el trabajo y compromiso de las sacerdotes, las comunidades religiosas y animó a continuar fortaleciendo este proceso de escucha, discernimiento y corresponsabilidad pastoral.

Durante la reunión, Aguiar Retes aprovechó para recordar al Papa la invitación que le hizo pocos días después del cónclave para visitar México, y ante esto, el máximo representante de la Iglesia católica mostró agradecido y manifestó su deseo e interés por visitar México pronto y encomendar su pontificado a la Virgen Guadalupe.

El Cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado de México y Mons. Francisco Javier Acero, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de México, sostuvieron un encuentro con el Papa León XIV. Durante la audiencia, el Papa expresó su alegría por la peregrinación de la Arquidiócesis… pic.twitter.com/ZO9hSX2rE9 — Arquidiócesis Primada de México (@ArquidiocesisMx) January 14, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui