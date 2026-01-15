Ciudad de México.- En un reciente estudio realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), se identificó cuáles son las mejores marcas mexicanas para disfrutar de un café de buena calidad y sabor original. Ante la gran cantidad de tipos, los mexicanos consumidores de café suelen enfrentar dificultades al momento de elegir el producto con mejor calidad.

El consumo de café es una de las prácticas cotidianas más arraigadas en la sociedad mexicana, por lo que la Profeco realizó un estudio para evaluar diversas variables como la ausencia de adulteración, el perfil del sabor y el nivel de cafeína.

Profeco da a conocer las mejores marcas mexicanas para disfrutar de un café de buena calidad

Este análisis de calidad permite identificar a los productos que cuentan con un mejor balance en su pureza, aporte de cafeína y precio. Aunque no mencionó un título, indicó como el 'mejor' a Blasón Gourmet. Se posicionó como una de las mejores en el mercado; su café es 100 por ciento mexicano, además de ofrecer una intensidad notable con 120 mg de cafeína por taza, lo que hace que se posicione en un rango superior de los cafés puros y tostados y molidos. Cumple con lo que aparece en su etiquetado y normas oficiales y tiene un costo de venta de $376 pesos el kilo.

Otras marcas que pasaron la prueba de estándares de calidad y precio son:

Café Garat: En su versión Regular aporta 88 mg de cafeína por un costo de $37 pesos por cada 100 g.

Garat: En su versión Regular aporta 88 mg de cafeína por un costo de $37 pesos por cada 100 g. Café Leyenda Gourmet: Con un aporte de 93 mg de cafeína y un costo de $29 pesos por cada 100 mg.

Leyenda Gourmet: Con un aporte de 93 mg de cafeína y un costo de $29 pesos por cada 100 mg. Café El Mariano Artesanal y Extra Especial: Ofrecen 110 mg de cafeína por taza; ambos ofrecen un precio de $87 pesos por cada 100 mg.

El Mariano Artesanal y Extra Especial: Ofrecen 110 mg de cafeína por taza; ambos ofrecen un precio de $87 pesos por cada 100 mg. Café La Parroquia de Veracruz: Cumple con 108 mg de cafeína y un costo de $42 pesos por cada 100 g.

La Parroquia de Veracruz: Cumple con 108 mg de cafeína y un costo de $42 pesos por cada 100 g. Café Precissimo: Con 106 mg de cafeína por un costo de $32 por cada 100 g, lo hace una de las mejores opciones económicas.

Las marcas Cafiver (94 mg), café La Finca (84 mg), Nescafé Taster's Choice (91 mg) y Gila Café (76 mg) cumplen con el normativo, permitiendo un mayor margen de elección al consumidor, basándose en el nivel de estimulación deseado y el precio.

Profeco también ofrece algunas sugerencias para escoger un buen café en México:

Revisa minuciosamente el empaque. Es fundamental que esté totalmente sellado y sin daños.

El café descafeinado no es libre de cafeína. El proceso para descafeinar el grano no elimina el estimulante al 100 por ciento; a pesar de que las cantidades son muy bajas, aún quedan restos.

descafeinado no es libre de cafeína. El proceso para descafeinar el grano no elimina el estimulante al 100 por ciento; a pesar de que las cantidades son muy bajas, aún quedan restos. La clave está en el agua. Es importante usar agua filtrada o purificada para que el café resalte su sabor.

resalte su sabor. Forma de guardarlo. Una vez roto el sello de seguridad, el aire se convierte en el enemigo, así que es mejor pasar el café a un recipiente hermético, además de guardarlo en un espacio fresco y alejado de todo lo que pueda generar calor.

a un recipiente hermético, además de guardarlo en un espacio fresco y alejado de todo lo que pueda generar calor. Verificar la información de origen. Marcas que incluyan en su etiqueta la región de cultivo, el tipo de grano, la fecha del tostado y los datos del productor; con estos detalles te aseguras una mejor experiencia al momento de consumir tu café.

¡Un grano del cual se obtiene más que una bebida!



uD83EuDD0EEn 1795 el Café llegó a México, y su producción inició en Córdoba, Veracruz.



??Lo puedes encontrar en dos presentaciones, en grano y soluble.



La Transformación empieza con lo que llevas a tu mesa. pic.twitter.com/m3xFyzEhDi — Profeco (@Profeco) January 10, 2022

Fuente: Tribuna del Yaqui