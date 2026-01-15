Reforma Electoral NO quitará autonomía al INE: Fortalecerá la democracia, defiende Sheinbaum

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este jueves 15 de enero de 2026, la mandataria fue cuestionada sobre la polémica y debatida Reforma Electoral, la cual, presuntamente, afectaría la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE).

En medio de las críticas que circular sobre esta propuesta, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano afirmó que la iniciativa que se encuentra en construcción no busca debilitar al INE, sino fortalecer la democracia participativa y el régimen electoral del país. Asimismo, rechazó que la propuesta tenga tintes autoritarios o que pretenda concentrar el control del sistema electoral en el Poder Ejecutivo o en un solo partido político.

Tiene el objetivo de fortalecer la democracia. Nadie va a poder decir que vamos al autoritarismo, que en México la Presidenta quiere tener el control, de todo que Morena ahora va a ser el único partido que existe en el mundo. No", dijo la mandataria.

En su intervención, Sheinbaum Pardo explicó que la iniciativa aún se encuentra en proceso de revisión y elaboración junto con la Comisión para la Reforma Electoral. Indicó que el objetivo principal identificar áreas del sistema actual que requieren ajustes, sin desmontar aquellos elementos que han mostrado funcionar adecuadamente.

Entre los aspectos que sí podrían modificarse, la presidenta mencionó la necesidad de mejorar los mecanismos de fiscalización de recursos, al considerar que se trata de uno de los puntos que presenta mayores retos en el esquema electoral vigente.

No hay autoritarismo ni control del INE: Sheinbaum

En respuesta a críticas provenientes de sectores de oposición, la presidenta afirmó que es falso que en México exista un régimen autoritario o que la reforma electoral busque retirar autonomía al INE. Señaló que incluso quienes no coinciden con el proyecto de Gobierno mantienen su derecho a participar en el debate público y a influir en las decisiones legislativas.

Lo que es muy importante es que la oposición e incluso la derecha, no solo nacional, sino internacional, ha querido decir que en México no hay democracia y que México hay un régimen autoritario. Falso de toda falsedad", dijo la presidenta de México este jueves.

Aseguró que la democracia en México se fortalece con la pluralidad de voces y que la oposición seguirá teniendo representación y capacidad de incidir en el Congreso, incluso ante posibles cambios como la discusión sobre los legisladores plurinominales.

De igual forma, la jefa del Ejecutivo Federal subrayó que la reforma que se plantea tiene como eje el fortalecimiento de la democracia electoral y participativa. Reiteró que no se pretende limitar libertades ni derechos, sino consolidar un modelo que permita una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones públicas.

Destacó que en México existen libertades plenas, respeto a los derechos humanos y un sistema democrático que permite disentir, debatir y modificar propuestas a través de los cauces institucionales.

